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В Гусеве при проведении ремонтных работ от удара током погиб рабочий

8 сентябрь 2017, 11:11
В Гусеве при проведении ремонтных работ от удара током погиб рабочий
В четверг, 7 сентября, в Гусеве при проведении ремонтных работ от удара тока погиб рабочий. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СУ СК РФ.

Инцидент произошёл на ул. Луговой около 10:30. Мужчина проводил ремонтные работы на крыше здания.

По словам коллег погибшего, он был в строительно-монтажной люльке. Мужчина выпрыгнул из неё, схватился за кабель рукой. От поражения электрическим током рабочий погиб.

В настоящее время следователями проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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