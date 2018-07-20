Вчера вечером в районе железной дороги на улице Луговой неизвестный мужчина пытался задушить девушку. Об этом в социальной сети ВКонтакте рассказала знакомая пострадавшей.
«Будьте бдительны! Вчера вечером в районе 21:20 было совершено нападение на девушку в районе железной дороги на конечной Луговой. Мужчина высокого роста где-то 170 см, напал на девушку сзади и стал душить, голос грубый, командный. Был одет во все черное», — написала Наталья Сахнова.
В комментариях знакомая пострадавшей пояснила, что ей повезло, нападающий оступился, и она смогла вырваться и позвать на помощь. После того, как преступник увидел, что бегут на помощь, он заметался и убежал.
На место происшествия сразу была вызвана полиция.
На улице Луговой неизвестный мужчина пытался задушить девушку
20 июля 2018, 12:19
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