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Информационный сайт города Гусева

На улице Луговой неизвестный мужчина пытался задушить девушку

20 июля 2018, 12:19
На улице Луговой неизвестный мужчина пытался задушить девушку
Вчера вечером в районе железной дороги на улице Луговой неизвестный мужчина пытался задушить девушку. Об этом в социальной сети ВКонтакте рассказала знакомая пострадавшей.

«Будьте бдительны! Вчера вечером в районе 21:20 было совершено нападение на девушку в районе железной дороги на конечной Луговой. Мужчина высокого роста где-то 170 см, напал на девушку сзади и стал душить, голос грубый, командный. Был одет во все черное», — написала Наталья Сахнова.

В комментариях знакомая пострадавшей пояснила, что ей повезло, нападающий оступился, и она смогла вырваться и позвать на помощь. После того, как преступник увидел, что бегут на помощь, он заметался и убежал.

На место происшествия сразу была вызвана полиция.
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Гость Олег
# 1Гость Олег
похоже на бред
Сегодня, 12:41   ЦитироватьОтветить0
Я
# 2Я
Прям великан- 170 см.
Сегодня, 12:45   ЦитироватьОтветить0
Гость Сергей
# 3Гость Сергей
Там тропинка вдоль ж/д на месте бывшего депо. Места там тёмные,глухие..
Сегодня, 13:36   ЦитироватьОтветить0
Просто слон
# 4Просто слон
полиции надо дать разнарядку, пусть ищут вечером всех подозрительных, а не пьянчужек по углам протоколировать)
Сегодня, 14:19   ЦитироватьОтветить0

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