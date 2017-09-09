В Гусеве неизвестные расстреляли внедорожник
9 сентябрь 2017, 14:05
В ночь с 6 на 7 сентября 2017 года в 2:45 в городе Гусеве по улице Московская неизвестный из пистолета расстрелял стекла автомобиля Mitsubishi Pajero. Как позже выяснило следствие стреляли из пневматического оружия. Об этом пишет группа в социальной сети «ВКонтакте» «Я люблю Гусев».
«Утром в 9-00 соседка сообщила, что в моей машине выбиты стёкла. Спустившись вниз, я увидела следы от выстрелов по всему правому боку машины», - рассказывает пострадавшая авто владелица.
Женщина позвонила в полицию. Сотрудники полиции, составили протокол и сделали фото. Дело передали участковому уполномоченному.
В результате данного налета расстреляны стекла автотранспортного средства, требуется замена. Хозяйка автомобиля оценивает материальный ущерб в десятки тысяч рублей. Стоит заметить, что рядом находились камеры видеонаблюдения системы "Безопасный город".
Потерпевшая предполагает, что расстрел машины это следствие дорожного конфликта c женщиной, которая повредила её припаркованный автомобиль и скрылась.
«Был конфликт с дамой, которая въехала 10.04.2017 в припаркованный на стоянке мой автомобиль и скрылась с места ДТП. Сотрудниками ГАИ она была найдена и судом лишена прав управления на 1 год. Суды длились до конца августа. В случившемся она винила меня, при каждой встрече угрожала мне и оскорбляла. На последнее заседание привела якобы свидетеля человека, вращающегося в криминальных кругах. На этом основании я полагаю, что ветер дует с этой стороны», - заявила потерпевшая.
«Утром в 9-00 соседка сообщила, что в моей машине выбиты стёкла. Спустившись вниз, я увидела следы от выстрелов по всему правому боку машины», - рассказывает пострадавшая авто владелица.
Женщина позвонила в полицию. Сотрудники полиции, составили протокол и сделали фото. Дело передали участковому уполномоченному.
В результате данного налета расстреляны стекла автотранспортного средства, требуется замена. Хозяйка автомобиля оценивает материальный ущерб в десятки тысяч рублей. Стоит заметить, что рядом находились камеры видеонаблюдения системы "Безопасный город".
Потерпевшая предполагает, что расстрел машины это следствие дорожного конфликта c женщиной, которая повредила её припаркованный автомобиль и скрылась.
«Был конфликт с дамой, которая въехала 10.04.2017 в припаркованный на стоянке мой автомобиль и скрылась с места ДТП. Сотрудниками ГАИ она была найдена и судом лишена прав управления на 1 год. Суды длились до конца августа. В случившемся она винила меня, при каждой встрече угрожала мне и оскорбляла. На последнее заседание привела якобы свидетеля человека, вращающегося в криминальных кругах. На этом основании я полагаю, что ветер дует с этой стороны», - заявила потерпевшая.
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