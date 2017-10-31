17-летней житель Гусева пытался за ночь угнать семь автомобилей

31 октябрь 2017, 17:51

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гвардейский» задержали 17-летнего жителя города Гусева по подозрению в угоне иномарки. По предварительным данным, в ночь на 30 октября юноша неправомерно завладел автомобилем «Фольксваген Гольф» 1985 года выпуска, который был припаркован во дворе одного из домов в городе Знаменске. Транспортное средство полицейские обнаружили на улице Победы В Правдинске. Там же с поличным застигли и самого подозреваемого.



В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что за одну ночь в Знаменске злоумышленник пытался угнать четыре подержанных автомобиля, которые не были оборудованы сигнализацией. На одном из них он доехал до Правдинска, где попробовал вскрыть ещё три машины, но был задержан полицейскими. Со слов молодого человека, который является студентом одного из профучилищ, он просто хотел покататься.



Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

391 просмотр