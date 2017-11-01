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17-летний житель Гусева пытался за ночь угнать семь автомобилей

31 октябрь 2017, 17:51
17-летний житель Гусева пытался за ночь угнать семь автомобилей
Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гвардейский» задержали 17-летнего жителя города Гусева по подозрению в угоне иномарки. По предварительным данным, в ночь на 30 октября юноша неправомерно завладел автомобилем «Фольксваген Гольф» 1985 года выпуска, который был припаркован во дворе одного из домов в городе Знаменске. Транспортное средство полицейские обнаружили на улице Победы В Правдинске. Там же с поличным застигли и самого подозреваемого.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что за одну ночь в Знаменске злоумышленник пытался угнать четыре подержанных автомобиля, которые не были оборудованы сигнализацией. На одном из них он доехал до Правдинска, где попробовал вскрыть ещё три машины, но был задержан полицейскими. Со слов молодого человека, который является студентом одного из профучилищ, он просто хотел покататься.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Теги: угон полиция
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Гость Роман
# 1Гость Роман
Покатался бы на осле (своем оце)
1 ноября 2017 20:21   ЦитироватьОтветить0
Горожанин
# 2Горожанин
Ничего себе, насколько было сильным желание ПО КА ТА ТЬ СЯ. В одну ночь столько авто! В 17 лет ребёнок болтается по ночам, родители куда смотрят? Привлеч и родителей и этого поганца, к самому суровому наказанию.
1 ноября 2017 20:47   ЦитироватьОтветить0

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