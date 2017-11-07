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В Гусеве открылась областная секция по шорт-треку

7 ноябрь 2017, 12:02
В Гусеве открылась областная секция по шорт-треку
В Калининградской области открывается новое отделение для занятий шорт-треком в Гусеве. Власти региона и бизнес выделили деньги на приобретение дорогостоящей экипировки для конькобежцев. На работу в Гусев приглашён известный тренер Артур Синчук. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Новая секция по шорт-треку получает современную экипировку для будущих чемпионов. 20 пар коньков. Размеры — от 35-го по 41-й.

— Вот вручаем золотые коньки, желаем побед и наград такого же цвета.

Киевлянин Артур Синчук почти два десятка лет тренировал польских спортсменов. Среди его учеников победители и призёры Чемпионатов Европы и Олимпийских игр. Однако, опытный наставник, без колебаний отозвался на приглашение работать в России. В Калининградской области создаются самые современные площадки для занятий на льду.

Артур Синчук, тренер по шорт-треку:
— Для меня это интересно, смотреть, как развиваются дети, радоваться их победам и переживать за них. Не только спортом человек живёт, тут ещё и характер человека делается через спорт.

Ева Голубева пробовала свои силы в плавании и спортивных танцах, но остановилась на шорт-треке. Перед выходом на лёд спортсмены убирают заусенцы с лезвий.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Лезвие конька смещено влево по отношению к центру ботинка, потому что конькобежцы всегда поворачивают налево. 04:46 Лезвие конька смещено по отношению к центру ботинка, потому что конькобежцы всегда поворачивают налево.

Забеги проводятся против часовой стрелки. Спортсмены уходят в вираж под углом в 30 градусов, рукой опираются на лёд.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— На левой перчатке на кончиках пальцев специальные накладки из карбона и пластика.

Специальные маты гарантируют безопасность. Мягкие контуры овала обошлись областному бюджету в два миллиона рублей. На сегодняшний день ледовая площадка в Гусеве – лучшее место для занятий шорт-треком в области.

Евгений Скачков, заместитель министра спорта правительства Калининградской области:
— Для начала будет открыта одна группа 20-25 человек // 18:04 Отделение создано не только для Гусевского городского округа, но и ближайшие населённые пункты тоже будут заниматься этим прекрасным видом спорта.

Шорт-трек — это скорость, интеллект и реакция. Конькобежцы в специальных костюмах из лайкры выглядят, как супергерои фантастических фильмов. Желающих попасть в первую секцию шорт-трека в Гусеве хоть отбавляй.

Виталий Хвалей
Теги: шорт-трек ФОК
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