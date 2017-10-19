В Гусеве прошли первые в истории региона соревнования по шорт-треку
19 октябрь 2017, 13:08
В Гусеве впервые в истории региона прошли областные соревнования по шорт-треку. На старт первенства вышло 35 спортсменов. Комплексная детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта планирует открыть на востоке области новое отделение для занятий шорт-треком. На работу в Гусев приглашают известного тренера Артура Синчука. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».Теги: шорт-трек соревнование
После резвого старта на дистанции 1000 метров первую позицию на треке занимает Данил Шиманский. Следом, на минимальном расстоянии друг от друга, держатся Артём Шупея и Виталий Карпов. Выгодная позиция даёт преимущество для атаки лидера.
Ева Голубева, участник соревнований:
— Самое опасное – не завалить плечи. Если завалишь плечи, то всё — сразу же улетишь в борт.
Во втором забеге на километр соперники Данила Шиманского используют всё ту же выжидательную тактику.
На последнем вираже Илья Толпыго и Артём Шупея летят в ограждение овала. Первым финишную черту пересекает Виталий Карпов.
Илья Толпыго, участник соревнований:
— Или конёк сорвало, или на меня спортсмен лёг, и мы упали вдвоём.
Артём Шупея, участник соревнований:
— Я пошёл на обгон, получается, что в обгоне были очень близки, он упал, и в итоге упали вместе, он ударился в борт, а я упал и ударился в его спину.
Поворот радиусом 8 метров спортсмены проходят под углом 30 градусов, чтобы не упасть — опираются левой рукой на лёд и буквально скользят на кончиках пальцев. Забеги всегда проводятся против часовой стрелки. Юные любители шорт-трека развивают скорость до 30 километров в час.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Шорт-трек – это не вольная борьба, но заниматься этим видом спорта без специальных матов нельзя, толщина 40 сантиметров, а на виражах — полметра.
Безопасные контуры овала обошлись областному бюджету в два миллиона рублей. По словам специалистов, на сегодняшний день ледовая площадка в Гусеве – это лучшее место для занятий шорт-треком в области.
Анжела Тарасевич, заместитель министра спорта правительства Калининградской области:
— В настоящее время, министерство спорта Калининградской области во взаимодействии с муниципальным образованием Гусевский городской округ активно работают над тем, чтобы с Нового года открыть отделение по шорт-треку, которое будет располагаться в городе Гусеве. Очень большую помощь оказывают спонсоры.
Александр Ситников — представитель крупнейшего в России инновационного кластера «Технополис GS», который расположен в городе Гусеве, вручает Физкультурно-оздоровительному комплексу сертификат от холдинга GS Group в размере 500 тысяч рублей – на создание отделения шорт-трека в Гусеве. Для занятий понадобятся специальные коньки, защитные шлемы и комбинезоны из лайкры. Набор в новую секцию начнётся уже в ноябре.
После резвого старта на дистанции 1000 метров первую позицию на треке занимает Данил Шиманский. Следом, на минимальном расстоянии друг от друга, держатся Артём Шупея и Виталий Карпов. Выгодная позиция даёт преимущество для атаки лидера.
Ева Голубева, участник соревнований:
— Самое опасное – не завалить плечи. Если завалишь плечи, то всё — сразу же улетишь в борт.
Во втором забеге на километр соперники Данила Шиманского используют всё ту же выжидательную тактику.
На последнем вираже Илья Толпыго и Артём Шупея летят в ограждение овала. Первым финишную черту пересекает Виталий Карпов.
Илья Толпыго, участник соревнований:
— Или конёк сорвало, или на меня спортсмен лёг, и мы упали вдвоём.
Артём Шупея, участник соревнований:
— Я пошёл на обгон, получается, что в обгоне были очень близки, он упал, и в итоге упали вместе, он ударился в борт, а я упал и ударился в его спину.
Поворот радиусом 8 метров спортсмены проходят под углом 30 градусов, чтобы не упасть — опираются левой рукой на лёд и буквально скользят на кончиках пальцев. Забеги всегда проводятся против часовой стрелки. Юные любители шорт-трека развивают скорость до 30 километров в час.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Шорт-трек – это не вольная борьба, но заниматься этим видом спорта без специальных матов нельзя, толщина 40 сантиметров, а на виражах — полметра.
Безопасные контуры овала обошлись областному бюджету в два миллиона рублей. По словам специалистов, на сегодняшний день ледовая площадка в Гусеве – это лучшее место для занятий шорт-треком в области.
Анжела Тарасевич, заместитель министра спорта правительства Калининградской области:
— В настоящее время, министерство спорта Калининградской области во взаимодействии с муниципальным образованием Гусевский городской округ активно работают над тем, чтобы с Нового года открыть отделение по шорт-треку, которое будет располагаться в городе Гусеве. Очень большую помощь оказывают спонсоры.
Александр Ситников — представитель крупнейшего в России инновационного кластера «Технополис GS», который расположен в городе Гусеве, вручает Физкультурно-оздоровительному комплексу сертификат от холдинга GS Group в размере 500 тысяч рублей – на создание отделения шорт-трека в Гусеве. Для занятий понадобятся специальные коньки, защитные шлемы и комбинезоны из лайкры. Набор в новую секцию начнётся уже в ноябре.
Виталий Хвалей
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