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В Гусеве прошли первые в истории региона соревнования по шорт-треку

19 октябрь 2017, 13:08
В Гусеве прошли первые в истории региона соревнования по шорт-треку
В Гусеве впервые в истории региона прошли областные соревнования по шорт-треку. На старт первенства вышло 35 спортсменов. Комплексная детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта планирует открыть на востоке области новое отделение для занятий шорт-треком. На работу в Гусев приглашают известного тренера Артура Синчука. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

После резвого старта на дистанции 1000 метров первую позицию на треке занимает Данил Шиманский. Следом, на минимальном расстоянии друг от друга, держатся Артём Шупея и Виталий Карпов. Выгодная позиция даёт преимущество для атаки лидера.

Ева Голубева, участник соревнований:
— Самое опасное – не завалить плечи. Если завалишь плечи, то всё — сразу же улетишь в борт.

Во втором забеге на километр соперники Данила Шиманского используют всё ту же выжидательную тактику.

На последнем вираже Илья Толпыго и Артём Шупея летят в ограждение овала. Первым финишную черту пересекает Виталий Карпов.

Илья Толпыго, участник соревнований:
— Или конёк сорвало, или на меня спортсмен лёг, и мы упали вдвоём.

Артём Шупея, участник соревнований:
— Я пошёл на обгон, получается, что в обгоне были очень близки, он упал, и в итоге упали вместе, он ударился в борт, а я упал и ударился в его спину.

Поворот радиусом 8 метров спортсмены проходят под углом 30 градусов, чтобы не упасть — опираются левой рукой на лёд и буквально скользят на кончиках пальцев. Забеги всегда проводятся против часовой стрелки. Юные любители шорт-трека развивают скорость до 30 километров в час.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Шорт-трек – это не вольная борьба, но заниматься этим видом спорта без специальных матов нельзя, толщина 40 сантиметров, а на виражах — полметра.

Безопасные контуры овала обошлись областному бюджету в два миллиона рублей. По словам специалистов, на сегодняшний день ледовая площадка в Гусеве – это лучшее место для занятий шорт-треком в области.

Анжела Тарасевич, заместитель министра спорта правительства Калининградской области:
— В настоящее время, министерство спорта Калининградской области во взаимодействии с муниципальным образованием Гусевский городской округ активно работают над тем, чтобы с Нового года открыть отделение по шорт-треку, которое будет располагаться в городе Гусеве. Очень большую помощь оказывают спонсоры.

Александр Ситников — представитель крупнейшего в России инновационного кластера «Технополис GS», который расположен в городе Гусеве, вручает Физкультурно-оздоровительному комплексу сертификат от холдинга GS Group в размере 500 тысяч рублей – на создание отделения шорт-трека в Гусеве. Для занятий понадобятся специальные коньки, защитные шлемы и комбинезоны из лайкры. Набор в новую секцию начнётся уже в ноябре.

Виталий Хвалей
Теги: шорт-трек соревнование
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