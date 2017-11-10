Десять медалей привезли наши бойцы с областных соревнований по кикбоксингу

10 ноябрь 2017, 12:49

Лиана Петрова (За доблестный труд )

В последние выходные октября воспитанники гусевской ДЮСШ, занимающиеся тайским боксом под руководством тренера Владимира Латышева, приняли участие в не совсем привычных для себя состязаниях…Это был Открытый Кубок Калининградской области по кикбоксингу в разделах фулл-контакт и К-1 для спортсменов от 10 лет и старше. Более 100 человек собрались в Калининграде на этих соревнованиях. Причем, что интересно, участие в турнире приняли представители не только кикбоксинга, но и тайского бокса, смешанных единоборств и даже рукопашного боя.От нашего города выступило 10 бойцов. И, несмотря на то, что соперники были очень сильны и хорошо подготовлены, все наши ребята попали в число призеров соревнований.Обладательницами «бронзовых» медалей стали Александра Зюзенкова и Валерия Босенко. Причем Валерия вернулась в спорт после длительного перерыва и очень достойно выступила на этих соревнованиях. В полуфинале она билась против очень сильной спортсменки - двукратной чемпионки Мира по тайскому боксу Маргариты Войтович. Напомним нашим читателям, что ранее Маргарита также занималась у Владимира Латышева в Гусеве, но в этом году, перед Чемпионатом Мира по тайскому боксу спортсменка приняла решение о переходе в другую спортшколу и теперь выступает за Пионерский. Во встрече на соревнованиях по кикбоксингу эти две соперницы оказались достойны друг друга, но с разногласием судей победа была присуждена Маргарите.Вторые места в своих категориях заняли Матвей Морозов, Валерия Дайлида и двукратная чемпионка Мира по тайскому боксу Ангелина Дозорнова. В этой группе спортсменов особое внимание заслужила Ангелина. В турнире она выступала в более тяжелой весовой категории: при собственном весе 44 кг, гусевчанка решила попробовать свои силы в категории 52 кг. Предварительный бой Геля закончила нокаутом досрочно. Но с финала тренер снял свою подопечную.- объяснил свое решение Владимир Латышев.Обладателями «золота» на этом турнире стали пятеро гусевских ребят, среди которых оказалась и одна представительница прекрасного пола: уверенно завоевала победу Ева Савинцева. Два отличных боя провел Максим Тихонов. Максим порадовал зрителей красивыми ударами, которые были к тому же очень эффективны. Наш парень так рвался в бой, что сам не заметил, как во время одного из поединков серьезно травмировал кулак. Однако, это не помешало Максиму одержать уверенную победу.Первое место занял и Георгий Вундер. Первый бой остался за Георгием, однако тренер был не доволен своим воспитанником. «Это был слабый бой. Победа досталась ему чудом. Если бы финал он провел также это был бы полный провал» - заметил Владимир Латышев. Но, к счастью, перед финалом наш спортсмен сумел собраться и правильно настроиться (в чем ему очень помогли и некоторые товарищи по команде), и в завершающем поединке победа досталась ему по праву.Долго шел к своему «золоту» Эдуард Аверкин. Парень упорно трудился на тренировках, много работал над собой, но победа никак не давалась ему в руки. Каждый раз на соревнованиях что-то срывалось, и нередко он останавливался в одном шаге от первого места. Но на этот раз Фортуна улыбнулась, вознаграждая юного спортсмена за упорство, и заветное «золото» украсило грудь Эдуарда.Еще одним обладателем медали высшего достоинства стал Даниил Городничев. По словам тренера, с момента предыдущих соревнований, Даниил поднабрал вес и вышел в более тяжелую весовую категорию. Прибавил наш спортсмен и с чисто технической стороны. На этом турнире Даниил выступил просто блестяще, продемонстрировал много интересных ударов и покорил судей высокой техничностью боев.*И еще одна новость, касающаяся тайского бокса.Как известно многим поклонникам этого вида спорта, в начале осени наша гусевская спортсменка двукратная чемпионка Мира по тайскому боксу Ангелина Дозорнова приняла участие в соревнованиях в полупрофессиональной лиге в Риге. Тогда наша землячка встретилась с другой российской спортсменкой - Еленой Самодуровой. Геля провела бой в более тяжелой весовой категории, но в итоге победа досталась ее сопернице.Однако совсем недавно, в конце октября, Ангелина Дозорнова отправилась в Санкт-Петербург на соревнования на Кубок посла Королевства Тайланд. Для гусевской спортсменки и ее тренера этот турнир был интересен тем, что Ангелина вновь встретилась в ринге с Еленой Самодуровой. По словам Владимира Латышева, после поражения в Риге, они с Гелей подробно проанализировали прошедший бой и провели своеобразную работу над ошибками. Упорная работа на тренировках принесла свои плоды и во время встречи в Санкт-Петербурге Геля «вернула долги» сопернице и одержала уверенную победу, еще раз подтвердив, что по праву носит чемпионский титул.