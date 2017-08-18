«За доблестный труд»: «Золото» Тайланда – наше!
18 август 2017, 13:03
С 3 по 11 августа в Бангкоке (Королевство Тайланд) состоялось Первенство Мира по тайскому боксу. Участие в соревнованиях приняла 1000 бойцов из 77 стран Мира. Наш город на этом престижном рейтинговом международном турнире представляла юная 13-летняя спортсменка Ангелина Дозорнова (тренер Владимир Латышев). Об этом пишет «За доблестный труд».Теги: тайский бокс соревнование
Наши читатели из числа любителей спорта, несомненно помнят, как в прошлом году Ангелина, вместе с еще двумя воспитанниками Владимира Латышева – Михаилом Сташко и Маргаритой Войтович, после Первенства России, впервые отправилась в Королевство Тайланд на Первенство Мира. Тогда вся гусевская троица попала в число призеров: наши боевые девчонки завоевали «золото», а Михаил стал обладателем «серебра». (Я пишу «наши» девчонки потому, что хотя Маргарита является жительницей Нестеровского района, занималась она у нас в Гусеве, под руководством В. Латышева.) Выйдя на столь высокий уровень, наши юные бойцы продолжили работать над собой, выступать в соревнованиях различного уровня и усиленно готовиться на Россию, чтобы получить возможность снова попасть на Мир.
К чести ребят надо отметить, что в течение года все они тренировались так, что успешно выступили на Первенстве России и вновь завоевали путевки на Первенство Мира. Да, путевки на Мир были завоеваны, но ведь предстояло решить и финансовые вопросы этой поездки. Вот тут, что называется, нашла коса на камень. Поездка в Тайланд – не из дешевых, и оплатить ее из своего кармана родителям юных спортсменов совсем не просто. Поэтому, они вместе с тренером обратились ко всем, кому могли, с просьбой помочь найти деньги на билеты.
Деньги на поездку собирали, что называется, всем миром. Долго нужная сумма не набиралась, и поездка оказалась под угрозой. Родители и тренер «тайцев» ломали голову, как же выкрутиться и отправить-таки ребят на соревнования: ведь ковать железо надо пока оно горячо! Кто знает, чем обернется пропущенный год? Может быть потеряна мотивация, пройдет «пик формы», появятся более сильные соперники… Не стоит упускать время в спорте! И вот тут в нашей команде произошел своего рода раскол. Подробности мы опустим, скажем только, что в результате этого раскола Михаил Сташко и Маргарита Войтович перешли из Гусевской ДЮСШ в Пионерскую школу, которая пообещала помочь им с выездом на соревнования. Теперь эти спортсмены тренируются у Алексея Якимова и Андрея Чукина. Ангелина Дозорнова осталась в Гусевской спортшколе и продолжила занятия с Владимиром Латышевым…
Непростая, конечно, ситуация. Маргарита отзанималась у Латышева семь лет, три года занимался у него Михаил… И это были по-настоящему «наши» спортсмены. На Первенстве России в апреле они выступали за наш город. И на Мир они отобрались как «гусевские спортсмены». До конца июня ребята еще тренировались здесь, у нас, а в июле перешли в Пионерскую спортшколу. И на нынешнем Первенстве Мира сборная Калининградской области состояла всего из троих спортсменов: Гели, Риты и Миши. Но теперь уже только Геля билась за Гусев, а Рита и Миша представляли Пионерский. Однако, как бы там не было – все ребята выступили блестяще, уверенно одержали свои победы и привезли домой «золотые» медали.
И вот она сидит в нашей редакции – тоненькая хрупкая девчонка с голубыми как небо глазами и белой длинной челкой – двукратная Чемпионка Мира по тайскому боксу. Уставшая, вымотанная и невыспавшаяся. Непросто, ох как непросто даются такие победы. В этом году Геля билась в весовой категории 38 кг, и чтобы попасть в эту весовую категорию на Мире, нашей спортсменке пришлось сгонять вес. Каждый, кто хоть когда-то проходил подобную процедуру, знает, насколько это не просто! В июле в Пионерском проходили сборы областной юношеской сборной перед Миром. Нагрузка была очень серьезной, но Геля справилась.
«Сборы были тяжелейшими, - рассказывает Владимир Латышев. – Вес у Гели сгонялся тяжело. Да, на России она выступала в этой же категории, но сами знаете, как растут дети. Очередной скачок роста – и все, можно выпасть из своей весовой очень здорово. После Первенства России Геля как раз подросла, и для того, чтобы удержаться в своем весе, ей приходилось очень много работать и отказывать себе буквально во всем. Однако, она была так решительно настроена, работала с такой отдачей, что справилась. И я вам так скажу – это было уже не детское, а настоящее взрослое упорство. Три недели июля Геля провела на сборах в Пионерском, а на последнюю неделю я забрал ее домой. У нас и зал лучше оборудован, и когда ребенок может нормально дома выспаться – это тоже очень помогает восстановиться. Здесь мы и вес сгоняли и контролировали, и работали не только с общей физической нагрузкой, но и индивидуально занимались. В общем, как говорят: дома и стены помогают. Так что на соревнования Геля поехала готовая».
В полуфинале Геля встретилась с представительницей Тайланда. Эту спортсменку тренеры готовили именно под гусевчанку. Однако, хозяйке соревнований это не помогло. Геля вела бой спокойно. Вначале присматривалась к сопернице, вытягивала ее на ошибки, анализировала тактику, а затем уверенно отвечала. Ангелина предпочла работать вторым номером – чтобы выиграть наверняка.
«В этом году мне было тяжелее, чем в прошлом, - призналась нам сама спортсменка. – Эта соперница была подготовлена лучше. И очень страшно было проиграть. В прошлом году у меня была цель – завоевать «золото». Но, в крайнем случае, просто попасть в число призеров – тоже было неплохо. Я была уверена, что с этим я справлюсь и поэтому мне было спокойно. А в этот раз я должна была взять только «золото» - права на ошибку у меня не было, это заставляло нервничать. Могу сказать, что достичь «золотой» вершины оказалось легче, чем удержаться на ней. Мне досталась сильная соперница. И, честно говоря, я устала уже к концу первого раунда. Второй раунд тоже начался для меня тяжеловато, но к его окончанию я заметила, что моя соперница почти выдохлась, и тогда поняла, что я выиграю этот бой!»
Геля оказалась права – успешно проведя первые два раунда, ей осталось только спокойно доработать в третьем концовочку. Владимир Латышев, который не смог поехать на соревнования вместе со своей воспитанницей, а потому «болел» за нее, находясь в России, надеялся, что Геля покажет что-нибудь интересное из своего арсенала – «Уширо» или «Хвост дракона», но спортсменка не стала рисковать. Красота боя и зрелищность – это, конечно здорово, но нельзя было допустить ни единой ошибки, ведь на кону было «золото Мира». Так что, ничем «таким-эдаким» Ангелина публику баловать не стала. Тем не менее, зрителям посчастливилось увидеть хороший техничный бой, в котором наша землячка уверенно доминировала и, единогласным решением судей, оставила за собой все три раунда.
В финальном поединке Геля должна была биться с представительницей Шри-Ланки. Однако, увидев и оценив работу россиянки в полуфинале, ее оппонентка отказалась от встречи в ринге. Таким образом гусевчанка стала двукратной Чемпионкой Мира по тайскому боксу.
(Кстати, в скобках мне хотелось бы заметить, для особо педантичных, заявляющих о том, что называть Гелю двукратной Чемпионкой Мира – в корне неправильно, так как фактически она является только «победительницей Первенства Мира». Что ж… Согласно протоколам, соревнования среди взрослых – это «Чемпионат», и его победитель является «Чемпионом», сильнейшим среди спортсменов своей категории. А соревнования для спортсменов, не достигших 18 лет – «Первенство», и его победитель также является сильнейшим спортсменом в своей категории, но только официально называется «победитель Первенства». Это по протоколу. Но давайте не будем придираться к словам, ладно? Лично я считаю, что спортсменка 13 лет, завоевавшая «золото» на Первенстве Мира, имеет полное право носить титул Чемпионки Мира. И, кстати, помните, как оспариваются такие титулы? – правильно, в ринге… Так кто готов?)
Стоит отметить, что двое других ребят из нашей областной сборной – Маргарита Войтович и Михаил Сташко тоже выступили достойно, успешно провели свои бои и также завоевали «золотые» медали.
Представители отделения «Тайский бокс» Гусевской ДЮСШ благодарят всех, кто помог собрать деньги на поездку нашей спортсменки Ангелины Дозорновой на соревнования: главу администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова, Дмитрия Распопова, Татьяну Филатову, Александра Тарасова, Виктора Мишнева, Наталью Кошарную, Владимира Мишина, а также семьи Вундеров и Утенковых.
Гусевская Детско-юношеская спортивная школа продолжает набор мальчиков и девочек от 6 до 12 лет на отделение «Тайский бокс».
Телефон для справок: 8-929-167-25-32 (Латышев Владимир Анатольевич).
Наши читатели из числа любителей спорта, несомненно помнят, как в прошлом году Ангелина, вместе с еще двумя воспитанниками Владимира Латышева – Михаилом Сташко и Маргаритой Войтович, после Первенства России, впервые отправилась в Королевство Тайланд на Первенство Мира. Тогда вся гусевская троица попала в число призеров: наши боевые девчонки завоевали «золото», а Михаил стал обладателем «серебра». (Я пишу «наши» девчонки потому, что хотя Маргарита является жительницей Нестеровского района, занималась она у нас в Гусеве, под руководством В. Латышева.) Выйдя на столь высокий уровень, наши юные бойцы продолжили работать над собой, выступать в соревнованиях различного уровня и усиленно готовиться на Россию, чтобы получить возможность снова попасть на Мир.
К чести ребят надо отметить, что в течение года все они тренировались так, что успешно выступили на Первенстве России и вновь завоевали путевки на Первенство Мира. Да, путевки на Мир были завоеваны, но ведь предстояло решить и финансовые вопросы этой поездки. Вот тут, что называется, нашла коса на камень. Поездка в Тайланд – не из дешевых, и оплатить ее из своего кармана родителям юных спортсменов совсем не просто. Поэтому, они вместе с тренером обратились ко всем, кому могли, с просьбой помочь найти деньги на билеты.
Деньги на поездку собирали, что называется, всем миром. Долго нужная сумма не набиралась, и поездка оказалась под угрозой. Родители и тренер «тайцев» ломали голову, как же выкрутиться и отправить-таки ребят на соревнования: ведь ковать железо надо пока оно горячо! Кто знает, чем обернется пропущенный год? Может быть потеряна мотивация, пройдет «пик формы», появятся более сильные соперники… Не стоит упускать время в спорте! И вот тут в нашей команде произошел своего рода раскол. Подробности мы опустим, скажем только, что в результате этого раскола Михаил Сташко и Маргарита Войтович перешли из Гусевской ДЮСШ в Пионерскую школу, которая пообещала помочь им с выездом на соревнования. Теперь эти спортсмены тренируются у Алексея Якимова и Андрея Чукина. Ангелина Дозорнова осталась в Гусевской спортшколе и продолжила занятия с Владимиром Латышевым…
Непростая, конечно, ситуация. Маргарита отзанималась у Латышева семь лет, три года занимался у него Михаил… И это были по-настоящему «наши» спортсмены. На Первенстве России в апреле они выступали за наш город. И на Мир они отобрались как «гусевские спортсмены». До конца июня ребята еще тренировались здесь, у нас, а в июле перешли в Пионерскую спортшколу. И на нынешнем Первенстве Мира сборная Калининградской области состояла всего из троих спортсменов: Гели, Риты и Миши. Но теперь уже только Геля билась за Гусев, а Рита и Миша представляли Пионерский. Однако, как бы там не было – все ребята выступили блестяще, уверенно одержали свои победы и привезли домой «золотые» медали.
И вот она сидит в нашей редакции – тоненькая хрупкая девчонка с голубыми как небо глазами и белой длинной челкой – двукратная Чемпионка Мира по тайскому боксу. Уставшая, вымотанная и невыспавшаяся. Непросто, ох как непросто даются такие победы. В этом году Геля билась в весовой категории 38 кг, и чтобы попасть в эту весовую категорию на Мире, нашей спортсменке пришлось сгонять вес. Каждый, кто хоть когда-то проходил подобную процедуру, знает, насколько это не просто! В июле в Пионерском проходили сборы областной юношеской сборной перед Миром. Нагрузка была очень серьезной, но Геля справилась.
«Сборы были тяжелейшими, - рассказывает Владимир Латышев. – Вес у Гели сгонялся тяжело. Да, на России она выступала в этой же категории, но сами знаете, как растут дети. Очередной скачок роста – и все, можно выпасть из своей весовой очень здорово. После Первенства России Геля как раз подросла, и для того, чтобы удержаться в своем весе, ей приходилось очень много работать и отказывать себе буквально во всем. Однако, она была так решительно настроена, работала с такой отдачей, что справилась. И я вам так скажу – это было уже не детское, а настоящее взрослое упорство. Три недели июля Геля провела на сборах в Пионерском, а на последнюю неделю я забрал ее домой. У нас и зал лучше оборудован, и когда ребенок может нормально дома выспаться – это тоже очень помогает восстановиться. Здесь мы и вес сгоняли и контролировали, и работали не только с общей физической нагрузкой, но и индивидуально занимались. В общем, как говорят: дома и стены помогают. Так что на соревнования Геля поехала готовая».
В полуфинале Геля встретилась с представительницей Тайланда. Эту спортсменку тренеры готовили именно под гусевчанку. Однако, хозяйке соревнований это не помогло. Геля вела бой спокойно. Вначале присматривалась к сопернице, вытягивала ее на ошибки, анализировала тактику, а затем уверенно отвечала. Ангелина предпочла работать вторым номером – чтобы выиграть наверняка.
«В этом году мне было тяжелее, чем в прошлом, - призналась нам сама спортсменка. – Эта соперница была подготовлена лучше. И очень страшно было проиграть. В прошлом году у меня была цель – завоевать «золото». Но, в крайнем случае, просто попасть в число призеров – тоже было неплохо. Я была уверена, что с этим я справлюсь и поэтому мне было спокойно. А в этот раз я должна была взять только «золото» - права на ошибку у меня не было, это заставляло нервничать. Могу сказать, что достичь «золотой» вершины оказалось легче, чем удержаться на ней. Мне досталась сильная соперница. И, честно говоря, я устала уже к концу первого раунда. Второй раунд тоже начался для меня тяжеловато, но к его окончанию я заметила, что моя соперница почти выдохлась, и тогда поняла, что я выиграю этот бой!»
Геля оказалась права – успешно проведя первые два раунда, ей осталось только спокойно доработать в третьем концовочку. Владимир Латышев, который не смог поехать на соревнования вместе со своей воспитанницей, а потому «болел» за нее, находясь в России, надеялся, что Геля покажет что-нибудь интересное из своего арсенала – «Уширо» или «Хвост дракона», но спортсменка не стала рисковать. Красота боя и зрелищность – это, конечно здорово, но нельзя было допустить ни единой ошибки, ведь на кону было «золото Мира». Так что, ничем «таким-эдаким» Ангелина публику баловать не стала. Тем не менее, зрителям посчастливилось увидеть хороший техничный бой, в котором наша землячка уверенно доминировала и, единогласным решением судей, оставила за собой все три раунда.
В финальном поединке Геля должна была биться с представительницей Шри-Ланки. Однако, увидев и оценив работу россиянки в полуфинале, ее оппонентка отказалась от встречи в ринге. Таким образом гусевчанка стала двукратной Чемпионкой Мира по тайскому боксу.
(Кстати, в скобках мне хотелось бы заметить, для особо педантичных, заявляющих о том, что называть Гелю двукратной Чемпионкой Мира – в корне неправильно, так как фактически она является только «победительницей Первенства Мира». Что ж… Согласно протоколам, соревнования среди взрослых – это «Чемпионат», и его победитель является «Чемпионом», сильнейшим среди спортсменов своей категории. А соревнования для спортсменов, не достигших 18 лет – «Первенство», и его победитель также является сильнейшим спортсменом в своей категории, но только официально называется «победитель Первенства». Это по протоколу. Но давайте не будем придираться к словам, ладно? Лично я считаю, что спортсменка 13 лет, завоевавшая «золото» на Первенстве Мира, имеет полное право носить титул Чемпионки Мира. И, кстати, помните, как оспариваются такие титулы? – правильно, в ринге… Так кто готов?)
Стоит отметить, что двое других ребят из нашей областной сборной – Маргарита Войтович и Михаил Сташко тоже выступили достойно, успешно провели свои бои и также завоевали «золотые» медали.
Представители отделения «Тайский бокс» Гусевской ДЮСШ благодарят всех, кто помог собрать деньги на поездку нашей спортсменки Ангелины Дозорновой на соревнования: главу администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова, Дмитрия Распопова, Татьяну Филатову, Александра Тарасова, Виктора Мишнева, Наталью Кошарную, Владимира Мишина, а также семьи Вундеров и Утенковых.
Гусевская Детско-юношеская спортивная школа продолжает набор мальчиков и девочек от 6 до 12 лет на отделение «Тайский бокс».
Телефон для справок: 8-929-167-25-32 (Латышев Владимир Анатольевич).
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