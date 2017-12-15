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Семь призовых мест заняли наши легкоатлеты в соревнованиях на «Призы Деда Мороза» в Калининграде

15 декабрь 2017, 11:00
Семь призовых мест заняли наши легкоатлеты в соревнованиях на «Призы Деда Мороза» в Калининграде
13 и 14 декабря 2017 года в спортивном комплексе «Юность» города Калининграда прошли традиционные соревнования по легкой атлетике на «Призы Деда Мороза».

Город Гусев как всегда представляла команда МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» под руководством тренера преподавателя Лукьянова А.А., и тренера преподавателя Филипповой И.В..

В соревнования приняло участие около 600 человек из различных городов области.

Наши спортсмены очень удачно выступили на этих соревнованиях. Всего заняли четыре первых мест, одно второе место и два третьих мест.

Манченко Вероника (МАОУ СОШ №3) в беге на 600 метров показала великолепное время 1 мин. 54.86 сек, заняла первое место. Она выиграла с большим отрывом не оставив никаких шансов своим соперницам.

В беге на 60 метров с результатом 8.67 сек., и в беге на 300 метров с результатом 48.54 сек., первое место заняла Нащёкина Ирина (МОУ СОШ №1) .

В беге на 300 метров с результатом 51.25 сек., 1 место занял Наумов Георгий (МОУ СОШ №1).

В беге на 200 метров с результатом 35.10 сек. 2 место заняла Степанова Софья (МОУ СОШ№1).

Ермаков Герман (МОУ СОШ №1) в беге на 600 метров с результатом 2 мин.00.19 сек., занял 3 место.

Алексеева Вика (МОУ СОШ №1) в толкании ядра заняла 3 место. Её результат 6 метров 54 см.

Поздравляем наших ребят и тренерский состав с победой и желаем им дальнейших успехов!
Теги: лёгкая атлетика соревнование
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