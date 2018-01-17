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Гусевская мужская команда по волейболу сыграет в высшем дивизионе

17 январь 2018, 13:45
Гусевская мужская команда по волейболу сыграет в высшем дивизионе
Гусевская мужская команда по волейболу 20 января стартует в высшей лиге чемпионата области в матче с новой Калининградской командой «Динамо». Информация об этом размещена в группе «Волейбол, Пляжный волейбол - Калининград». Для гусевцев это будет первая попытка играть в высшем дивизионе.

Достижения нашей команды:
  • 2014 г. - 1 место 2 лига
  • 2015 г. - 3 место 1 лига
  • 2016 г. - 1 место 1 лига
  • 2017 г. - 1 место 1 лига
  • 2018 г. - ??? Но судя по динамике Гусев не собирается сбавлять своего победного темпа.

Приветствовать родную команду в Гусеве и поддержать во время игры можно будет 10 марта. Место и точное время проведения соревнований будет уточнено позднее.
Теги: волейбол соревнование
404 просмотра   |   2 комментария
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Гость Елена
# 1Гость Елена
Молодцы наши ребята!!! Давайте пожелаем им удачи!!
Вчера, 13:51   ЦитироватьОтветить6
Гость Дмитрий
# 2Гость Дмитрий
Еще бы наши футболисты так играли!
Вчера, 18:28   ЦитироватьОтветить0

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