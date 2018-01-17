Гусевская мужская команда по волейболу сыграет в высшем дивизионе
17 январь 2018, 13:45
Гусевская мужская команда по волейболу 20 января стартует в высшей лиге чемпионата области в матче с новой Калининградской командой «Динамо». Информация об этом размещена в группе «Волейбол, Пляжный волейбол - Калининград». Для гусевцев это будет первая попытка играть в высшем дивизионе.Теги: волейбол соревнование
Достижения нашей команды:
Приветствовать родную команду в Гусеве и поддержать во время игры можно будет 10 марта. Место и точное время проведения соревнований будет уточнено позднее.
Достижения нашей команды:
- 2014 г. - 1 место 2 лига
- 2015 г. - 3 место 1 лига
- 2016 г. - 1 место 1 лига
- 2017 г. - 1 место 1 лига
- 2018 г. - ??? Но судя по динамике Гусев не собирается сбавлять своего победного темпа.
Приветствовать родную команду в Гусеве и поддержать во время игры можно будет 10 марта. Место и точное время проведения соревнований будет уточнено позднее.
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