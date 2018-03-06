/ / / Гусевская баскетбольная команда заняла третье место на областной Спартакиаде

3 и 4 марта в городе Зеленоградске состоялся финальный этап Спартакиады муниципальных образований Калининградской области по баскетболу среди мужских команд. Команда города Гусева заняла 3 место, 1 ступень пьедестала заняла команда города Советска, серебряные медали завоевала команда города Зеленоградска. За команду Гусевского городского округа выступали: Фадеев Глеб, Николаев Василий, Лазаренко Александр, Барков Владимир, Блохинов Сергей, Гусейнов Ислам, Ильяшов Дмитрий, Битюцкий Дмитрий, Меркулов Александр, Чепурко Андрей, Романенко Андрей, Гаркава Александр, Храмов Владислав. Тренер команды — Стролис Юрий Антонович.

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