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В Гусеве состоялись игры очередного тура Чемпионата области по волейболу

14 марта 2018, 15:08
В Гусеве состоялись игры очередного тура Чемпионата области по волейболу
Специалисты отмечают, заметный рост мастерства участников регионального первенства. Каждая игра имеет значение. После 6-о тура шансы на медали сохраняют более половины команд. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Чемпионат области по волейболу в этом году пользуется особенной популярностью. Команды выдают головокружительные матчи. Чтобы занять хорошие места в физкультурном комплексе, нужно поторопиться.

Представители Гусева встречаются с новичками чемпионата — командой «Берсерк». Хозяева площадки уверенно играют на блоке. В связке с опытными игроками двадцатиоднолетний Артур Михайлин приносит важные очки для своей команды.

Однако, в концовке партии комфортное преимущество Гусева тает. Отличительная особенность чемпионата этого года — явных фаворитов нет.

Сергей Лебедев, исполнительный директор Федерации волейбола Калининградской области:
— Чемпионат очень насыщенный, все игры, которые в нём проводятся, заслуживают особого внимания, потому что мы сравняли по мастерству всю высшую лигу, это очень важно, чтобы никто не чувствовал себя ущемлённым.

В третьей партии, при счёте 15:15, «Берсерк» имел все шансы игру выровнять, однако, Гусев дожал соперника.

Александр Волков, игрок команды Гусев:
— Счёт 3:0 не говорит ни о чём, что мы выиграли 3:0. Игра была упорная, ребята бились хорошо, ну, и наша команда сыграла дружно.

В следующем туре, в конце марта, единственная команда с востока области, представленная на чемпионате региона, будет выступать в областном центре. Интрига первенства нарастает с каждой игрой.
волейбол соревнование
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болельщик
# 1болельщик
Не забудьте итоги чемпионата нам озвучить. Если гусевская волейбольная команда в этой лиге сумеет попасть в призы, то тогда можно заслуженно пожать всем руки и поздравлять по делу!
Сегодня, 15:22   ЦитироватьОтветить0
я
# 2я
Их по делу давно можно поздравить, за первое место в первой лиге.
Сегодня, 16:51   ЦитироватьОтветить1

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