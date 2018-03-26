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Гусевские баскетболисты стали Чемпионами Калининградской области среди мужских команд

26 марта 2018, 17:38
Гусевские баскетболисты команды «Эдиль» стали Чемпионами Калининградской области среди мужских команд. Соревнования проходили 25 марта в городе Калининграде.

Со счетом 119 : 97 наши спортсмены вырвали победу у зеленоградской команды «Дюна». Лучшим игроком и бомбандиром стал Глеб Фадеев (330 мячей за весь Чемпионат).

Поздравляем наших баскетболистов и их тренера Юрия Стролиса с отличным результатом и желаем новых побед!
баскетбол соревнование
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Д.Д.Л.
# 1Д.Д.Л.
Интересно когда команда поедит в Литву? Хочется порадоваться за нашу команду, когда она встретит настоящих противников!
Вчера, 23:37   ЦитироватьОтветить0
Ника
# 2Ника
Рада за вас, ребята, молодцы! Дальнейших побед! Тренеру- уважение! Фанат своего дела.
Сегодня, 07:21   ЦитироватьОтветить0

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