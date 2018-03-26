Гусевские баскетболисты стали Чемпионами Калининградской области среди мужских команд

26 марта 2018, 17:38

Гусевские баскетболисты команды «Эдиль» стали Чемпионами Калининградской области среди мужских команд. Соревнования проходили 25 марта в городе Калининграде.



Со счетом 119 : 97 наши спортсмены вырвали победу у зеленоградской команды «Дюна». Лучшим игроком и бомбандиром стал Глеб Фадеев (330 мячей за весь Чемпионат).



Поздравляем наших баскетболистов и их тренера Юрия Стролиса с отличным результатом и желаем новых побед!

311 просмотров | 2 комментария