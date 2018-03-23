/ / / Как гусевская баскетбольная команда «Эдиль» встретилась со сборной БФУ

23 марта 2018, 12:44

Совсем недавно любители баскетбола пристально следили за выступлениями гусевской мужской сборной на областной Спартакиаде, и вот вновь погрузились в борьбу, которую ведет наша баскетбольная команда в рамках Чемпионата области.Напомним, что в этом сезоне Чемпионата Калининградской области по баскетболу среди мужских команд в борьбу включились 13 команд, которые были разбиты на две группы. В группу «А» вошли: «Эдиль» Гусев, сборная Гурьевска, команда Пионерского, сборная Балтийска, а также калининградские команды: «Западный рубеж», КГТУ-2 и сборная БФУ им. И. Канта. В группе «Б» оказались команды: «Дюна» Зеленоградск, «Армада» Славский р-н, «Надежда» Светлый, КГТУ-1, «Ва-Банк», «Кенигбаскет» Калининград.За победу в областном Чемпионате в составе гусевской сборной играют: Глеб Фадеев, Александр Лазаренко, Дмитрий Ильяшов, Денис Битюцкий, Сергей Блохинов, Ислам Гусейнов, Александр Гаркава, Алексей Яцентюк, Олег Передери, Денис Никульшин, Валерий Бойцов, Василий Николаев, Андрей Романенко, Андрей Чепурко, Сергей Алейников. Тренер команды Юрий Стролис.Как мы уже писали ранее, игры в своей подгруппе гусевцы отыграли без единого поражения и уверенно вышли на финишную прямую Чемпионата. Две недели назад — 11 марта наши парни встретились в четвертьфинале с командой Светлого «Надежда». Гусевские баскетболисты играли сильно, уверенно и буквально раскатали соперников, завершив встречу победой со счетом 133:80.А на прошлой неделе, непосредственно в день выборов Президента РФ, гусевская команда «Эдиль» встретилась со сборной БФУ им. И Канта в полуфинале. Сборная БФУ сильная, опытная команда, с хорошим игровым стажем, одна из сильнейших в турнирной таблице. Именно поэтому игра с этой студенческой сборной вызывала столько волнений у болельщиков гусевской команды. К тому же, в финальных играх Спартакиады несколько наших парней были травмированы. Получив перелом ноги, выбыл из борьбы самый молодой игрок гусевской сборной Ислам Гусейнов. Сильно досталось Александру Гаркаве и Василию Николаеву. Однако, против БФУ Гаркава уже играл (хоть и не в полную силу).Игра полуфинала стала, как и ожидалось, очень жесткой. Соперники были достойны друг друга. Обе команды рвались вперед. Сборная БФУ играла жестко, сильно и грязно. По словам Ю. Стролиса, соперники безоглядно фолили.Команды играли в хорошем темпе. В нашей сборной есть немало скоростных игроков, умеющих резко взять с места в карьер и завершить атаку точным броском. Однако и в команде соперников нашлись мастера стремительных атак, дальних бросков. Да и игра на своей домашней площадке давала калининградцам определенное преимущество., — сказал Юрий Стролис.Обладая хорошими скоростями, часто именно гусевская сборная задает темп игре, сосредотачиваясь на нападении. Но в этой игре наши земляки больше работали под своим щитом, в защите. Однако, чтобы выиграть, надо забивать. И гусевцы забивали. Первые две четверти счет был равный. Признанные мастера бросков обеих команд словно соревновались друг с другом в дальности. В нашей сборной, как всегда, отличился Глеб Фадеев — мастерски исполняющий не только красивые результативные броски, но и стремительные проходки. В этой встрече он принес команде 48 очков. В третьей четверти гусевская «Эдиль» ушла в отрыв, и, несмотря на упорную борьбу соперников, сохранила преимущество до конца игры. Встреча закончилась со счетом 90:83 в пользу Гусева.В это воскресенье в Калининграде гусевская сборная «Эдиль» встретится в финале с зеленоградской «Дюной», чтобы решить судьбу Кубка Чемпионата области.