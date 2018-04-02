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Гусевцы приняли участие в областных соревнованиях по самбо в посёлке Железнодорожный

2 апреля 2018, 12:50
Гусевцы приняли участие в областных соревнованиях по самбо в посёлке Железнодорожный
30 марта 2018 года в поселке Железнодорожный Правдинского района состоялись VII областные сельские игры по борьбе самбо среди юношей 20001-2010 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Нестеров, Гусев, Черняховск, Правдинск, Железнодорожный, Калининград, Багратионовск. Всего 115 человек.

Команду города Гусева представляли спортсмены в количестве 16 человек МАУ «Спортивная школа города Гусева» под руководством тренера Золотарева Александра Владимировича.

В упорной борьбе наши ребята Колосов Арсений, Юссеф Илья, Каузов Максим, в своей весовой категории смогли завоевать третьи призовые места.

Поздравляем наших спортсменов и пожелаем им дальнейших спортивных успехов!
соревнование самбо
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Неон
# 1Неон
А почему на фотографиях гусевский ФОК? Соревнования же в Железнодорожном были...
Вчера, 21:14   ЦитироватьОтветить0
Тренер
# 2Тренер
Неон,
Не привезли.
Вчера, 22:19   ЦитироватьОтветить0

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