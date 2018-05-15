/ / / В Гусеве прошел областной турнир по самбо «Харза»

15 мая 2018, 16:57

В весовой категории 70 кг., Думанский Антон занял 1 место.



В весовой категории 50 кг., Сибилев Максим занял 2 место.



В весовой категории 24 кг., Колосов Арсений занял 4 место.



13 мая 2018 года в ФОКе города Гусева состоялся областной турнир по самбо «Харза», посвященный памяти тренера высшей категории по самбо, рукопашному бою, Недвига Александру Петровичу. Для тех кто не знает «Харза» это хищный млекопитающий зверек из семейства куньих который не смотря на свой маленький вид может бороться с большими животными никогда не сдаваясь. Так в своё время учил тренер Недвига А.П., своих воспитанников и всегда ставил в пример этого зверька.В проведении соревнований приняли участие спортсмены из городов Калининград, Багратионовск, Балтийск, Гусев, Правдинск, Зеленоградск, Пионерский, Советск, Нестеров, Черняховск. Всего 288 участников соревнований.На соревнованиях присутствовали жена А. П. Недвига, Недвига Людмила Николаевна и дочь Придава Оксана Александрова. Почетными гостями соревнований были методист училища Олимпийского резерва тренер преподаватель высшей категории Михеев Вячеслав, серебряный призер чемпионата мира по самбо среди ветеранов Шиленков Юрий., мастер спорта, трех кратный чемпион России по рукопашному бою Мухин Николай, мастер спорта по рукопашному многоборью Кобяк Леонид, заслуженный работник физической культуры и спорта России, судья по футболу Всероссийской категории Люлюкин Анатолий Владимирович который являлся ведущим данного спортивного мероприятия.Перед началом соревнований выступила Недвига Людмила Николаевна которая пожелала всем участникам победы в спортивном бою. Слова приветствия были сказаны начальником отдела по спорту и делам молодежи МО «Гусевский городской округ» Михалевой Н.В., директором спортивной школы города Гусева Хон И.Л.Команду города Гусева представляли спортсмены тренера по самбо МАУ «Спортивная школа города Гусева» Золотарева Александра Владимировича в количестве 18 человек.После приветственных слов, главный судья Золотарев Александр Владимирович дал команду к началу соревнований.По итогам соревнований наши спортсмены заняли следующие места:Все участники соревнований были награждены дипломами, кубками, медалями и ценными призами.Поздравляем всех спортсменов с победой и пожелаем дальнейших успехов!