/ / / Житель Гусева звезда областного регби

28 марта в княжестве Монако на стадионе Луиса II состоялся Международный детско-юношеский турнир по регби Tournoi Sainte Devote, который ежегодно проходит под патронажем фонда княгини Монако Шарлен.
Как пишет «За доблестный труд», участие в турнире приняли 16 команд из самых разных стран мира. Здесь были представители Монако, Франции, Испании, Италии, Греции, Туниса, ОАЭ, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Латвии, Грузии, России. Нашу страну на этих соревнованиях представляла сборная Калининградской области.
Посетила этот турнир и монаршая семья Монако: князь Альбер II и княгиня Шарлен с детьми, двойняшками Жаком и Габриэлой. Перед началом игр князь Альбер лично пожал руку каждому из юных регбистов. Также церемонию открытия турнира посетили и игроки взрослой сборной Франции по регби.
В борьбу за награды в этот день вступили мальчишки 2006–2007 годов рождения. От нашего региона за победу боролись воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта. В составе сборной 12 игроков: 10 калининградцев, один спортсмен из Гурьевска и наш земляк гусевец Алекасндр Липчанский.
Александр занимается регби уже пятый год под руководством тренера гусевской ДЮСШ Сергея Казакова. Едва придя в спорт, Саша сразу же проявил себя как сильный нападающий, готовый к жесткой борьбе. Спустя пару лет талантливого мальчишку заметили тренеры областной ДЮСШОР по игровым видам спорта и в скором времени он вошел в состав областной сборной 2006–2007 года рождения. Совместные сборы, соревнования, и вот теперь поездка на турнир в Монако.
Все участники турнира были разделены на четыре подгруппы. Отыграв в своей подгруппе две перекрестных игры, затем команды выходили в плей-офф. Сборная Калининградской области обе игры в своей подгруппе проиграла: в первой встрече наши уступили Тунису (победителю турнира) 0:7; а во второй проиграли Монако 2:4 и таким образом выбили из борьбы за первое место. Зато в плей-офф наши ребята одержали три уверенных победы, обыграв Грецию (7:0), Испанию (5:1) и Италию (3:1).
Стоит отметить, что Александр Липчанский во всех этих играх проявил себя как один из лучших игроков сборной. Саша играет 13-м номером. Его амплуа нападающий. И на этом турнире наш парень сделал более 10 заносов. По итогам всех игр сборная Калининградской области заняла девятое место в турнирной таблице и все-таки привезла домой один из куб
Житель Гусева звезда областного регби
6 апреля 2018, 16:43регби соревнование
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