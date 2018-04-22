Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Гусевская команда заняла второе место в турнире по хоккею среди юношей 7-8 лет
Информационный сайт города Гусева

Гусевская команда заняла второе место в турнире по хоккею среди юношей 7-8 лет

22 апреля 2018, 15:26
В Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева завершился финальный этап турнира по хоккею среди юношей 7-8 лет. Об этом рассказали в Инстаграме комплекса.

Места распределились следующим образом:

1 место — ХК «Янтарная звезда» 09-1 (Калининград)
2 место — ХК «Барсы (Гусев)
3 место — ХК «Витязь» (Советск)
4 место — ХК «Hockey Punks Academy» (Вильнюс)
хоккей соревнование ФОК
243 просмотра   |   2 комментария
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
3 и 4 сентября в ФОКе пройдёт международный турнир по хоккею среди детских и юношеских команд
3 и 4 сентября в ФОКе пройдёт международный турнир по хоккею среди детских и юношеских команд
Гусевские «Барсы» обыграли в хоккейном матче «Янтарную звезду» Ирека Гимаева
Гусевские «Барсы» обыграли в хоккейном матче «Янтарную звезду» Ирека Гимаева
ФОК: Барсы 2006-2008 г.р. Первенство калининградской области по хоккею на ледовой арене нашего комплекса
ФОК: Барсы 2006-2008 г.р. Первенство калининградской области по хоккею на ледовой арене нашего комплекса
ФОК: Барсы. Областной хоккейный турнир «Золотая шайба 2014»
ФОК: Барсы. Областной хоккейный турнир «Золотая шайба 2014»
Гость.
# 1Гость.
Какие они юноши? Вы что там употребляете?
Вчера, 19:19   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 2Житель
Молодцы наши пацанята!!!!
Вчера, 22:19   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико