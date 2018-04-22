В Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева завершился финальный этап турнира по хоккею среди юношей 7-8 лет. Об этом рассказали в Инстаграме комплекса.
Места распределились следующим образом:
1 место — ХК «Янтарная звезда» 09-1 (Калининград)
2 место — ХК «Барсы (Гусев)
3 место — ХК «Витязь» (Советск)
4 место — ХК «Hockey Punks Academy» (Вильнюс)
Гусевская команда заняла второе место в турнире по хоккею среди юношей 7-8 лет
22 апреля 2018, 15:26хоккей соревнование ФОК
243 просмотра | 2 комментария
Другие новости по теме