/ / / Гусевская команда заняла второе место в турнире по хоккею среди юношей 7-8 лет

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В Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева завершился финальный этап турнира по хоккею среди юношей 7-8 лет. Об этом рассказали в Инстаграме комплекса. Места распределились следующим образом: 1 место — ХК «Янтарная звезда» 09-1 (Калининград) 2 место — ХК «Барсы (Гусев) 3 место — ХК «Витязь» (Советск) 4 место — ХК «Hockey Punks Academy» (Вильнюс)

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