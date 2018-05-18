/ / / В Гусеве состоялся традиционный областной турнир по самбо памяти Александра Недвиги

С именем известного тренера связано становление популярного вида единоборств в Янтарном крае. Среди учеников Александра Недвиги чемпионы вооружённых сил, многие из которых продолжают службу в спецназе и антитеррористических подразделениях «Альфа» и «Вымпел». В этом году на соревнованиях памяти знаменитого наставника и подвижника самбо выступило 300 юных спортсменов со всех уголков области. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
В физкультурном комплексе города Гусева на ковре яблоку негде упасть, так проходит разминка областного турнира по самбо.
Выступить на турнире памяти Александра Недвиги большая честь, так говорят наставники юных борцов. Некоторые приёмы в современном самбо носят имя известного тренера.
В 1985-м году старший лейтенант Недвига организовал в Гусеве первую секцию самбо. С детьми энтузиаст занимался после полевых выходов и нарядов.
Леонид Кобяк, ученик тренера Александра Недвиги:
— Человек, когда любит своё дело — у него всё получается, воспитывал мальчишек, мы сейчас вспоминаем его имя, для нас это папа.
Главный судья соревнований дочь Александра Недвиги Оксана. Схватки на турнире проходят сразу на трёх коврах. Специалисты внимательно приглядываются к юным дарованиям.
Константин Ракк из Нестерова занимается самбо 4 года, все схватки со сверстниками борец заканчивает досрочно.
Участникам соревнований дарят мягкие игрушки, это зверек харзА, отважный и ловкий.
Людмила Недвига, вдова Александра Недвиги:
— Он приводил в пример, что она такая маленькая, но, она борется с противниками больше себя и никогда не отступает, может бороться даже с рысью. Он хотел, чтобы ребята у него были сильные, ловкие и всегда думающие. Он ребят построит и спрашивает, где у человека главная мышца находится в теле. Молчат. Он говорит, в голове.
Александр Недвига мечтал о том, чтобы самбо преподавали в школе, сегодня идеи подвижника этого вида единоборств воплощаются в жизнь. Всероссийский проект «Самбо в школу» успешно реализуется во многих муниципалитетах Янтарного края.
В Гусеве состоялся традиционный областной турнир по самбо памяти Александра Недвиги
18 мая 2018, 14:52
соревнование борьба
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