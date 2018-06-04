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В Гусеве прошла спортивная эстафета, посвященная Дню защиты детей

4 июня 2018, 17:49
В Гусеве прошла спортивная эстафета, посвященная Дню защиты детей
Сегодня в Гусеве прошла спортивная эстафета, посвященная Дню защиты детей. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ребята посоревновались в легкоатлической эстафете, в прыжках на скакалке и в прыжках в длину.

В младшей группе самыми быстрыми и ловкими оказались учащиеся МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», на втором месте команда Гусевской детско-юношеской спортивной школы.

Среди взрослых лучшими также оказались ребята из МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», второе место заняла команда Гусевской детско-юношеской спортивной школы и на третьем месте ребята из МОУ «СОШ № 5».

Команды были награждены памятными вымпелами, а всем участникам соревнований подарили сувениры.
день защиты детей соревнование
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