Сегодня в Гусеве прошла спортивная эстафета, посвященная Дню защиты детей. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ребята посоревновались в легкоатлической эстафете, в прыжках на скакалке и в прыжках в длину.
В младшей группе самыми быстрыми и ловкими оказались учащиеся МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», на втором месте команда Гусевской детско-юношеской спортивной школы.
Среди взрослых лучшими также оказались ребята из МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», второе место заняла команда Гусевской детско-юношеской спортивной школы и на третьем месте ребята из МОУ «СОШ № 5».
Команды были награждены памятными вымпелами, а всем участникам соревнований подарили сувениры.
В Гусеве прошла спортивная эстафета, посвященная Дню защиты детей
4 июня 2018, 17:49
день защиты детей соревнование
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