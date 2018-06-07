Бальные танцы, наверное, самый грациозный и эстетичный вид спорта. Сегодня это танцевальное направление имеет огромную популярность у танцоров, а соревнования по нему проходят по всему миру.
В городе Калининграде 3 июня прошёл Международный турнир по танцевальному спорту «Островок России 2018», в котором приняли участие обучающиеся объединения «Спортивно-бальные танцы» МАУ ДО «ДЮЦ».
Ребята выступили достойно и показали следующий результат:
В категории — дети 0 массовый спорт
I место: Яницкий Кирилл и Судакова Варвара;
II место: Царёв Павел и Петричиц Алевтина;
III место: Карасёв Артём и Мельникова Инесса;
III место: Агапова Мария.
В категории — дети 2 массовый спорт (три танца)
III место: Танашов Андрей и Кленюшина Полина;
В категории — дети 2 массовый спорт (четыре танца)
I место: Канцев Максим и Анохина Елизавета;
III место: Шитиков Рамин и Иваровская Мария;
III место: Канцев Максим и Цюра Мария.
В категории — дети 2 массовый спорт (три танца)
В категории — Юниоры 1
I место: Ковальский Илья и Данилова Ксения;
В категории — дети 2 начинающие
III место: Колдин Антон и Сорогина Станислава;
IV место: Лебедев Руслан и Данилова Ангелина.
Поздравляем ребят и их тренера-преподавателя Ольгу Викторовну Киселеву с успешным выступлением! Желаем высоких достижений в новом учебном году!
Воспитанники ДЮЦ приняли участие в турнире по танцевальному спорту «Островок России 2018»
7 июня 2018, 14:35
ДЮЦ танцы соревнование
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