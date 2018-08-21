В Гусев переезжают спортсмены из состава сборной команды Калининградской области по шорт-треку. Информацию об этом разместил на своей странице Александр Китаев.
Отделение по шорт-треку в городе Гусеве работает с ноября 2017 года и является тренировочной базы для спортсменов.
«Со стороны муниципалитета мы готовы оказать всестороннюю поддержку ребятам при переезде. Вопросы устройства детей в школу и филиал Кадетского морского корпуса уже решены», — написал Александр Китаев.
В Гусев переезжают спортсмены из состава сборной команды области по шорт-треку
21 августа 2018, 16:18
шорт-трек Александр Китаев
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