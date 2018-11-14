Тхэквондо — олимпийский вид спорта. Это не просто мощная техника боя без оружия для поражения одного или более противников, это культ и образ жизни. Главными принципами являются высокая духовность, совесть, выдержка, целеустремленность.
10 ноября 2018 года в спортивном комплексе Hala «Lega» прошел открытый чемпионат (первенство) Варминьско — Мазурского воеводства по олимпийскому тхэквондо «LZS CUP 2018» среди детей 2004 года и младше.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в первенстве приняло участие более 80-ти юных спортсменов, в их числе тхэквондисты спортивной школы города Гусева, под руководством Игоря Леонтиевича Хон. Они показали высокий уровень и заняли призовые места:
Артём Романин (10 лет) — 2 место;
Давид Хон (12 лет) — 2 место.
Макс Тин показал хороший уровень подготовки в категории Dollyo chagi (nare chagi) lub Twio ap nopi chagi.
Поздравляем юных тхэквондистов и желаем новых спортивных достижений!
Гусевские тхэквондисты взяли два призовых места на соревнованиях в Польше
14 ноября 2018, 15:24
Тхэквондо соревнование Польша
140 просмотров | 1 комментарий
Другие новости по теме