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Информационный сайт города Гусева

Гусевские тхэквондисты взяли два призовых места на соревнованиях в Польше

14 ноября 2018, 15:24
Гусевские тхэквондисты взяли два призовых места на соревнованиях в Польше
Тхэквондо — олимпийский вид спорта. Это не просто мощная техника боя без оружия для поражения одного или более противников, это культ и образ жизни. Главными принципами являются высокая духовность, совесть, выдержка, целеустремленность.

10 ноября 2018 года в спортивном комплексе Hala «Lega» прошел открытый чемпионат (первенство) Варминьско — Мазурского воеводства по олимпийскому тхэквондо «LZS CUP 2018» среди детей 2004 года и младше.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в первенстве приняло участие более 80-ти юных спортсменов, в их числе тхэквондисты спортивной школы города Гусева, под руководством Игоря Леонтиевича Хон. Они показали высокий уровень и заняли призовые места:

Артём Романин (10 лет) — 2 место;
Давид Хон (12 лет) — 2 место.

Макс Тин показал хороший уровень подготовки в категории Dollyo chagi (nare chagi) lub Twio ap nopi chagi.

Поздравляем юных тхэквондистов и желаем новых спортивных достижений!
Тхэквондо соревнование Польша
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Гость Елена
# 1Гость Елена
Молодцы!!!!!!! Так держать!!!!!
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