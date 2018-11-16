В минувшую субботу в городе Советске в спортивном зале прошло открытое первенство по греко-римской борьбе среди юношей 2005-2006, 2007-2008, 2009–2011 годов рождения.
Словно на олимпийских играх один за другим выходили на борцовский ковер участники спортивного поединка, а их было не мало: более 80 борцов со всей Калининградской области. Свои умения, навыки и преимущество в единоборстве между своими соперниками показали воспитанники Егора Блохина. Они показали достойные результаты в следующих дисциплинах:
Весовая категория 32 кг.
Даниил Паршиков — 3 место
Весовая категория 35 кг.
Сергей Климчук — 1 место
Даниил Павловский — 2 место
Весовая категория 36 кг.
Максим Змановский — 3 место
Весовая категория 41 кг.
Тимур Катунин — 3 место
Весовая категория 50 кг.
Георгий Чужбанов — 1 место
Степан Сердюк — 2 место
Хорошие результаты в равной борьбе с соперниками показали Данил Баблиц, Ярослав Махов, Максим Кузнецов, Егор Фатеенко, Ярослав Нурмагамбетов, Сергей Синицин, Александр Ильюхин, Артур Юнг, Матвей Волков, Роман Горя.
Поздравляем тренера и юных борцов с достижением спортивных вершин! Желаем успехов и новых побед!
Воспитанники Гусевской спортивной школы приняли участие в турнире по греко-римской борьбе в Советске
16 ноября 2018, 13:23
борьба соревнование
135 просмотров
Другие новости по теме