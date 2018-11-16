Воспитанники Гусевской спортивной школы приняли участие в турнире по греко-римской борьбе в Советске

16 ноября 2018, 13:23

В минувшую субботу в городе Советске в спортивном зале прошло открытое первенство по греко-римской борьбе среди юношей 2005-2006, 2007-2008, 2009–2011 годов рождения.



Словно на олимпийских играх один за другим выходили на борцовский ковер участники спортивного поединка, а их было не мало: более 80 борцов со всей Калининградской области. Свои умения, навыки и преимущество в единоборстве между своими соперниками показали воспитанники Егора Блохина. Они показали достойные результаты в следующих дисциплинах:



Весовая категория 32 кг.

Даниил Паршиков — 3 место



Весовая категория 35 кг.

Сергей Климчук — 1 место

Даниил Павловский — 2 место



Весовая категория 36 кг.

Максим Змановский — 3 место



Весовая категория 41 кг.

Тимур Катунин — 3 место



Весовая категория 50 кг.

Георгий Чужбанов — 1 место

Степан Сердюк — 2 место



Хорошие результаты в равной борьбе с соперниками показали Данил Баблиц, Ярослав Махов, Максим Кузнецов, Егор Фатеенко, Ярослав Нурмагамбетов, Сергей Синицин, Александр Ильюхин, Артур Юнг, Матвей Волков, Роман Горя.



Поздравляем тренера и юных борцов с достижением спортивных вершин! Желаем успехов и новых побед!

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