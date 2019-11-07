Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
Главная / Новости / Спорт / В Гусеве прошло открытое первенство по вольной борьбе среди юношей
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошло открытое первенство по вольной борьбе среди юношей

7 ноября 2019, 10:36
В Гусеве прошло открытое первенство по вольной борьбе среди юношей
В спортивном зале МАОУ «СОШ № 3» 2 ноября 2019 года прошло открытое первенство МАУ ДО «ДЮЦ» по вольной борьбе, посвящённое Дню народного единства, среди юношей 2004 г. р. и моложе. 

В зале собралось более 120 юных спортсменов разных весовых категорий и возрастов из городов Калининграда, Черняховска, Нестерова и Гусева.

Это был очень длинный и напряженный спортивный день… День тяжелых поединков и кратких передышек… День впечатляющих побед и сокрушительных поражений… День радостной гордости и слез… В схватках, следовавших одна за другой, постепенно определялись самые сильные спортсмены, которым предстояло бороться за призовые места. Среди победителей почетные места заняла и команда МАУ ДО «ДЮЦ», выступившая красиво и достойно, добавив кубки, медали и дипломы в копилку своих достижений. В разных весовых категориях обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ» заняли призовые места:

1 место — Обозный Данил
2 место — Ган Артём, Лосев Станислав, Минаев Евгений, Пещериков Андрей, Строев Данил, Филатов Максим, Федорин Владислав
3 место — Баранов Андрей, Капуста Даниил, Лагутенков Николай, Мамалиев Саид, Столяров Давид

Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и памятными дипломами.

Особую благодарность за спонсорскую помощь в организации проведения первенства выражаем депутатам областной думы Данишевскому Александру Николаевичу, Богданову Александру Сергеевичу.

А также благодарим за активную помощь и поддержку в организации проведения открытого первенства генерального директора ОАО «Гусевский-Водоканал» Дёмина Сергея Викторовича и директора МАОУ «СОШ № 3» Гельфгат Наталью Олеговну.

Поздравляем всех участников и тренера-преподавателя Аксютина С. А. с отличными результатами, а также желаем им дальнейших спортивных успехов.
Другие новости по теме
В Гусеве прошло открытое первенство МАУ ДО «ДЮЦ» по вольной борьбеВ Гусеве прошло открытое первенство МАУ ДО «ДЮЦ» по вольной борьбеВ школе № 3 прошёл открытый турнир по каратэ-до среди детей, юношей и девушекВ школе № 3 прошёл открытый турнир по каратэ-до среди детей, юношей и девушекИтоги Международного турнира по вольной борьбе, который проходил в ГусевеИтоги Международного турнира по вольной борьбе, который проходил в Гусеве25 февраля в Гусеве состоялся международный юношеский турнир по вольной борьбе25 февраля в Гусеве состоялся международный юношеский турнир по вольной борьбе
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»