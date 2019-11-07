В Гусеве прошло открытое первенство по вольной борьбе среди юношей 7 ноября 2019, 10:36

В спортивном зале МАОУ «СОШ № 3» 2 ноября 2019 года прошло открытое первенство МАУ ДО «ДЮЦ» по вольной борьбе, посвящённое Дню народного единства, среди юношей 2004 г. р. и моложе.



В зале собралось более 120 юных спортсменов разных весовых категорий и возрастов из городов Калининграда, Черняховска, Нестерова и Гусева.



Это был очень длинный и напряженный спортивный день… День тяжелых поединков и кратких передышек… День впечатляющих побед и сокрушительных поражений… День радостной гордости и слез… В схватках, следовавших одна за другой, постепенно определялись самые сильные спортсмены, которым предстояло бороться за призовые места. Среди победителей почетные места заняла и команда МАУ ДО «ДЮЦ», выступившая красиво и достойно, добавив кубки, медали и дипломы в копилку своих достижений. В разных весовых категориях обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ» заняли призовые места:



1 место — Обозный Данил

2 место — Ган Артём, Лосев Станислав, Минаев Евгений, Пещериков Андрей, Строев Данил, Филатов Максим, Федорин Владислав

3 место — Баранов Андрей, Капуста Даниил, Лагутенков Николай, Мамалиев Саид, Столяров Давид



Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и памятными дипломами.



Особую благодарность за спонсорскую помощь в организации проведения первенства выражаем депутатам областной думы Данишевскому Александру Николаевичу, Богданову Александру Сергеевичу.



А также благодарим за активную помощь и поддержку в организации проведения открытого первенства генерального директора ОАО «Гусевский-Водоканал» Дёмина Сергея Викторовича и директора МАОУ «СОШ № 3» Гельфгат Наталью Олеговну.



Поздравляем всех участников и тренера-преподавателя Аксютина С. А. с отличными результатами, а также желаем им дальнейших спортивных успехов.