/ / / Наш земляк из баскетбольной команды «Гагарин» был удостоен сразу двух персональных наград

18 февраля 2019, 12:40

По итогам второго тура Лиги Европы 3×3 наш земляк Станислав Шаров (воспитанник Юрия Стролиса) из чемпионской команды «Гагарин» был удостоен сразу двух персональных наград — MVP (самый ценный игрок тура) и «лучший игрок команды»!Стас прокомментировал свой дебютный тур и поделился впечатлениями от его формата:Для справки: Лига Европы 3×3 — уникальный проект, представляющий собой первую профессиональную лигу по баскетболу 3×3, которая объединит в себе лучшие команды Европы в торговых центрах.А уже завтра 17 февраля, в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный» пройдет Матч молодых звезд 2018, который будет предварять главную игру вечера — Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ. Во время большого перерыва Матча будет конкурс трехочковых бросков. Среди участников конкурса гусевец Станислав Шаров. У Стаса 34% реализация бросков из-за дуги.