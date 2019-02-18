По итогам второго тура Лиги Европы 3×3 наш земляк Станислав Шаров (воспитанник Юрия Стролиса) из чемпионской команды «Гагарин» был удостоен сразу двух персональных наград — MVP (самый ценный игрок тура) и «лучший игрок команды»!
Стас прокомментировал свой дебютный тур и поделился впечатлениями от его формата: «Таким составом мы играем впервые, поэтому некоторые взаимодействия были не совсем отработанные и спонтанные, но были и хорошие. Мы работаем, наигрываемся и тренируемся каждый день. Сейчас уже точно могу сказать, что наша команда — семья. Приятно, что получил звания MVP и лучшего игрока команды, был немного удивлен, потому что в „Гагарине“ все достойны этих наград. Мой дебют на Лиге Европы 3×3 точно можно назвать успешным — отличный турнир, хорошая организация, да и формат матчей в торговых центрах абсолютно оправдывает себя, никогда не играл в ТЦ!»
Для справки: Лига Европы 3×3 — уникальный проект, представляющий собой первую профессиональную лигу по баскетболу 3×3, которая объединит в себе лучшие команды Европы в торговых центрах.
А уже завтра 17 февраля, в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный» пройдет Матч молодых звезд 2018, который будет предварять главную игру вечера — Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ. Во время большого перерыва Матча будет конкурс трехочковых бросков. Среди участников конкурса гусевец Станислав Шаров. У Стаса 34% реализация бросков из-за дуги.
Наш земляк из баскетбольной команды «Гагарин» был удостоен сразу двух персональных наград
18 февраля 2019, 12:40
баскетбол
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