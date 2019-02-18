Эдиль Эдиль
/ / / Наш земляк из баскетбольной команды «Гагарин» был удостоен сразу двух персональных наград
Информационный сайт города Гусева

Наш земляк из баскетбольной команды «Гагарин» был удостоен сразу двух персональных наград

18 февраля 2019, 12:40
Наш земляк из баскетбольной команды «Гагарин» был удостоен сразу двух персональных наград
По итогам второго тура Лиги Европы 3×3 наш земляк Станислав Шаров (воспитанник Юрия Стролиса) из чемпионской команды «Гагарин» был удостоен сразу двух персональных наград — MVP (самый ценный игрок тура) и «лучший игрок команды»!

Стас прокомментировал свой дебютный тур и поделился впечатлениями от его формата: «Таким составом мы играем впервые, поэтому некоторые взаимодействия были не совсем отработанные и спонтанные, но были и хорошие. Мы работаем, наигрываемся и тренируемся каждый день. Сейчас уже точно могу сказать, что наша команда — семья. Приятно, что получил звания MVP и лучшего игрока команды, был немного удивлен, потому что в „Гагарине“ все достойны этих наград. Мой дебют на Лиге Европы 3×3 точно можно назвать успешным — отличный турнир, хорошая организация, да и формат матчей в торговых центрах абсолютно оправдывает себя, никогда не играл в ТЦ!»

Для справки: Лига Европы 3×3 — уникальный проект, представляющий собой первую профессиональную лигу по баскетболу 3×3, которая объединит в себе лучшие команды Европы в торговых центрах.

А уже завтра 17 февраля, в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный» пройдет Матч молодых звезд 2018, который будет предварять главную игру вечера — Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ. Во время большого перерыва Матча будет конкурс трехочковых бросков. Среди участников конкурса гусевец Станислав Шаров. У Стаса 34% реализация бросков из-за дуги.

баскетбол
0 просмотров
0
Сладкие секреты
Другие новости по теме
Гусевские спортсмены приняли участие в пробеге в Гольдапе
Гусевские спортсмены приняли участие в пробеге в Гольдапе
Гусевские баскетболисты разгромили Калининградскую команду на областном чемпионате
Гусевские баскетболисты разгромили Калининградскую команду на областном чемпионате
Гусевская мужская команда по баскетболу вышла в финал областной спартакиады
Гусевская мужская команда по баскетболу вышла в финал областной спартакиады
«Человек на своём месте»: уроженка Гусева стала успешной в Черняховске
«Человек на своём месте»: уроженка Гусева стала успешной в Черняховске

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров