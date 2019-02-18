В ФОКе города Гусева состоялся Муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО

18 февраля 2019, 15:34

16 февраля в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева состоялся Муниципальный этап Зимнего Фестиваля ВФСК ГТО, в котором приняло участие 22 человека. По итогам фестиваля были определены победители и призеры.



Мужчины:

1 место — Эйрих Максим (5 ступень)

2 место — Клюкин Артем (6 ступень)

3 место — Эберле Виталий (6 ступень)



Женщины:

1 место — Котова Анастасия (5 ступень)

2 место — Герасимова Ирина (5 ступень)

3 место — Губинская Наталья (7 ступень)

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