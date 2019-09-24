Около 30 военнослужащих Гусевского гарнизона получили знаки отличия ГТО 24 сентября 2019, 13:00

В одной из мотострелковых частей Гусевского гарнизона около 30 военнослужащих срочной службы получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия «ГТО».



Сдача требований ГТО проходила в Гусевском муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО. Перед этим на его базе в сдаче норм ГТО приняло участие около 200 военнослужащих из различных частей армейского корпуса. Кандидатам требовалось успешно сдать подтягивания на перекладине, отжимания, бег на 3 километра и 100 метров, метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки.



Награждении знаками отличия комплекса ГТО провели представители командования армейского корпуса и директор стадиона «Гусевский муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО» Вера Паршикова.



Справочно



Знак отличия комплекса ГТО — награда, вручаемая участникам за успешное выполнение нормативов испытаний (тестов) в виде знаков отличия различного достоинства: бронзовый, серебряный и золотой (по аналогии с медалями в большом спорте) в каждой возрастной ступени комплекса ГТО.