9 марта в бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир среди девушек, приуроченный к международному женскому дню. В соревнованиях принимали участие воспитанники ДЮСШ.
Партии длились по 7-10 минут. Красивейшие шары падали в лузы не только у победительниц. Одна из участниц соревнований забила с разбоя сразу 7 шаров.
Итоги турнира:
1 место — Конева Валерия;
2 место — Самчук Елена;
3 место — Коринец Елизавета.
Поздравляем юных биллиардисток с праздником и красивой игрой.
В бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир среди девушек
9 марта 2019, 19:39
бильярд соревнование 8 марта
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