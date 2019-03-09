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В бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир среди девушек

9 марта 2019, 19:39
В бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир среди девушек
9 марта в бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир среди девушек, приуроченный к международному женскому дню. В соревнованиях принимали участие воспитанники ДЮСШ.

Партии длились по 7-10 минут. Красивейшие шары падали в лузы не только у победительниц. Одна из участниц соревнований забила с разбоя сразу 7 шаров.

Итоги турнира:

1 место — Конева Валерия;
2 место — Самчук Елена;
3 место — Коринец Елизавета.

Поздравляем юных биллиардисток с праздником и красивой игрой.
бильярд соревнование 8 марта
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