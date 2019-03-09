В бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир среди девушек

9 марта 2019, 19:39

9 марта в бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир среди девушек, приуроченный к международному женскому дню. В соревнованиях принимали участие воспитанники ДЮСШ.



Партии длились по 7-10 минут. Красивейшие шары падали в лузы не только у победительниц. Одна из участниц соревнований забила с разбоя сразу 7 шаров.



Итоги турнира:



1 место — Конева Валерия;

2 место — Самчук Елена;

3 место — Коринец Елизавета.



Поздравляем юных биллиардисток с праздником и красивой игрой.

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