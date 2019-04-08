/ / / Интервью капитана баскетбольных команд «Эдиль» и «МОСТ» Глеба Фадеева

Предлагаем нашим читателям интервью Глеба Фадеева, капитана команд «Эдиль» и «МОСТ», которое он дал калининградским журналистам.
Глеб, расскажи 4 самых интересных на твой взгляд факта о себе
1) До 12 лет я активно занимался шахматами и ,кстати, имел неплохой успех: я входил в ТОП-100 шахматистов России по своему возрасту
2) Изначально, после окончания школы, я должен был поступать в Санкт-Петербург в НГУ им. Лесгафта, но Андрей Мельников (Вице-президент Федерации баскетбола Калининградской области) убедил меня остаться в области и поступить в РГУ им. И. Канта (сейчас БФУ им. И. Канта).
3) В 2013 году, находясь второе лето подряд в США, был полон решимости остаться там, но срок действия моего загранпаспорта не позволил изменить статус визы. Но я уверен, что обязательно вернусь туда, мне очень близок менталитет этой страны.
4) Возможно кто-то не знает, но у меня есть свой проект. HOOPLIFE — это баскетбольные тренировки в Калининграде, направленные на развитие индивидуального мастерства и навыков, где каждый сможет погрузиться в мир баскетбола и найти для себя то, за что можно полюбить эту игру.
Как ты пришёл в баскетбол и кто для тебя был примером для подражания?
В баскетбол я попал в 7 м классе, это была обычная школьная секция, где тренировки вёл футболист. Спустя некоторое время, я начал посещать тренировки в других школах города. В то время у меня не было ни компьютера ни интернета, только DVD-проигрыватель. Поэтому то, что попадало в руки, и было объектом многочасовых изучений и повторений. В основном, это были записи с нарезками AND1 Mixtape, Notic — все в таком духе. Поэтому примером для подражания в детстве были уличные игроки с DVD-дисков. Особенно мне нравились Hot Souce и AO из команды AND1.
Какой был самый запоминающийся момент в твоей баскетбольной карьере?
Конкретно один момент я выделить не смогу, у меня куча классных воспоминаний связанных ,так или иначе, с баскетболом. Это позитивные и не только моменты, связанные с победами, поражениями в различных соревнованиях, это отдельные матчи и данки которые я забивал, да даже те которые не забивал во время игр тоже оставили свои воспоминания. То, как мы отмечали победы, как отходили от поражений, собрания, гнев тренеров, поведение болельщиков,задержанные перелеты и опоздания. И все-таки, наверно самый запоминающийся момент был на west 4th (The Cage) в Нью-Йорке, когда я проводил там лето 2013 года. Я впервые пришел поиграть на эту площадку. Там, как и везде в штатах, был формат Pick Up game. Меня взяли в команду последним. В той игре я в первой же атаке обыграл двоих местных боллеров и отдал пас не глядя под кольцо. Такой крутой реакции незнакомых мне людей на мою игру я никогда не получал. В той игре я забил 12 из 16 очков, и мы выиграли. После этой игры меня начали называть «Питер Пен», и этот ник так и прилип ко мне на той площадке на все оставшееся время.
В чем заключается твоя игровая философия?
Получать удовольствие от игры и доставлять его зрителям. Ведь я, как зритель, люблю смотреть на качественный и красивый баскетбол, где игроки вкладывают душу в игру, где есть эмоции.
Как сохранить мотивацию на протяжении многих лет? Что мотивирует тебя?
Моей мотивацией всегда была конкуренция. Конкуренция за право считаться лучшим в школе, городе или в области, не важно. Я конкретно понимал, что я хочу быть лучше определенных игроков, людей, с которыми я сталкивался на играх, площадках или тренировках. Можно хотеть быть круче Майкла Джордана или звезд НБА, но невозможно сравнить себя с ними, глядя только по телевизору. В последние годы моей мотивацией являюсь я сам вчерашний. Я имею в виду, что каждый день я стараюсь стать немного лучше того Глеба, который вчера ложился спать.
Есть ли какой-нибудь ритуал перед игрой? Если да, то поделись…
Нет, ритуалов у меня нет, просто настраиваю себя перед играми и хочу быть лучшим по всем компонентам.
Какой твой самый большой страх?
Что я, будучи стариком буду жалеть о том, что я мог и должен был сделать, но не сделал.
Один совет который бы ты дал самому себе 5 лет назад?
Какой бы совет я себе не дал 5 лет назад, я сделал бы по-своему.
Какое твое самое сильное качество характера?
Я очень ценю свою независимость от чего-либо, от обстоятельств или различных трудностей, не могу сказать точно качество характера ли это или просто кредо в жизни.
У тебя есть возможность загадать три любых желания, чтобы ты загадал сейчас?
1) Полетать на истребителе
2) Хотел бы иметь возможность перемещаться во времени
3) Научится играть на музыкальных инструментах
На какой бы вопрос тебе хотелось бы ответить ,но тебе его никогда не задают?
Хороший вопрос. Но ответить затрудняюсь
Говорят, что в жизни нужно попробовать все, если вещи которые ты никогда не попробуешь?
Конечно, есть. И этих вещей не мало. Предательство, обман детей и пожилых людей, с целью своей выгоды, домашнее насилие, гомосексуализм. Список можно продолжать очень-очень долго! У каждого мужчины должны быть принципы и жизненные устои — это некая основа человека. Если его надломить или разрушить, все может очень сильно поменяться, и ты уже не станешь прежним.
Сформируй свое отношение к жизни в 5 словах
— Могу сформулировать в 8…
— Давай
— Люби то, что делаешь, делай то, что любишь!
Блиц-опрос
— На табло 2 секунды до конца, твоя команда проигрывает, бросишь сам или отдашь передачу?
— Все зависит от ситуации, одинаковых не бывает
— Любимое движение в баскетболе?
— AI crossover (фирменное движение легендарного игрока НБА — Алена Айверсона)
— Любимые кроссовки из серии Jordan?
— 11 вне конкуренции
— Кто станет МВП в НБА в этом году?
— Я бы отдал титул Джеймсу Хардену, но вы видели, что творит Янис Антетокумпо?
— Забить через игрока сверху или забить 3 с фолом?
— Конечно сверху