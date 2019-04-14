/ / / Гусевские баскетболистки одержали победу над командой из Калининграда со счётом 63:27

14 апреля 2019, 18:08

Зеленоградск-Советск — 60:30;



Калининград-Советск — 55:48.



Сегодня в спортивном зале Гусевского ФОКа состоялись игры в рамках Первенства Калининградской области по баскетболу среди девушек 2003–2004 годов рождения.Наши девочки в очередной раз доказали своё мастерство, одержав уверенную победу над командой из Калининграда со счётом 63:27.Результаты других сегодняшних игр: