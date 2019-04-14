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Гусевские баскетболистки одержали победу над командой из Калининграда со счётом 63:27

14 апреля 2019, 18:08
Гусевские баскетболистки одержали победу над командой из Калининграда со счётом 63:27
Сегодня в спортивном зале Гусевского ФОКа состоялись игры в рамках Первенства Калининградской области по баскетболу среди девушек 2003–2004 годов рождения.

Наши девочки в очередной раз доказали своё мастерство, одержав уверенную победу над командой из Калининграда со счётом 63:27.

Результаты других сегодняшних игр:

  • Зеленоградск-Советск — 60:30;
  • Калининград-Советск — 55:48.
баскетбол соревнование
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