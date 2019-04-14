Гусевские баскетболистки одержали победу над командой из Калининграда со счётом 63:27 14 апреля 2019, 18:08 Сегодня в спортивном зале Гусевского ФОКа состоялись игры в рамках Первенства Калининградской области по баскетболу среди девушек 2003–2004 годов рождения.Наши девочки в очередной раз доказали своё мастерство, одержав уверенную победу над командой из Калининграда со счётом 63:27.Результаты других сегодняшних игр:Зеленоградск-Советск — 60:30;Калининград-Советск — 55:48. баскетбол соревнование 0 просмотров 0 1 2 3 4 5 0 голосов Другие новости по теме Итоги Международного турнира по вольной борьбе, который проходил в ГусевеОткрытое первенство по плаванию на приз ДЮСТЦВ рамках Чемпионата области по баскетболу а ФОКе состоялись две игрыНаши баскетболистки стали чемпионками Калининградской области Оставить комментарий Напишите 5 прописью Отправить комментарий