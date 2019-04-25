Тайский бокс в СССР. Под знаменитой аббревиатурой энтузиасты контактного вида единоборств организовали в Калининградской области новую секцию. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Со Всероссийского турнира в Костромской области юные спортсмены из Гусева привезли целый чемодан призов.
Александр Мельниченко вместе с поясом чемпиона завоевал путёвку на первенство страны по тайскому боксу в Москве.
Александр Мельниченко, спортсмен:
— Когда ехали в Кострому, настрой был боевой, все надеялись, что выиграют.
Спортсмены из Калининградской области выходили на ринг в майках с надписью СССР. Так называется новая секция по тайскому боксу в Гусеве.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Аббревиатуру СССР в этом спортивном зале расшифровывают как «Союз Сильных Спортивных Россиян».
В Гусеве тайским боксом начинают заниматься с детского садика. Тренировки проходят под ритмичную музыку.
Автор спортивной методики — известный тренер Владимир Латышев. Воспитанники именитого наставника неоднократно становились чемпионами мира на родине тайского бокса в Бангкоке.
Владимир Латышев, тренер:
— Секреты простые любить детей, любить работу, и желательно тренировать с малолетства. Из ста человек — один мир выиграет.
Осенью этого года Калининградская область впервые будет принимать Чемпионат Европы по К-1. Проведение континентального первенства по тайскому боксу покажет, насколько популярен этот вид единоборств в Янтарном крае.
Гусевские спортсмены вернулись с турнира по тайскому боксу с победой
25 апреля 2019, 12:19
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