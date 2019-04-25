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Гусевские спортсмены вернулись с турнира по тайскому боксу с победой

25 апреля 2019, 12:19
Гусевские спортсмены вернулись с турнира по тайскому боксу с победой
Тайский бокс в СССР. Под знаменитой аббревиатурой энтузиасты контактного вида единоборств организовали в Калининградской области новую секцию. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Со Всероссийского турнира в Костромской области юные спортсмены из Гусева привезли целый чемодан призов.

Александр Мельниченко вместе с поясом чемпиона завоевал путёвку на первенство страны по тайскому боксу в Москве.

Александр Мельниченко, спортсмен:
— Когда ехали в Кострому, настрой был боевой, все надеялись, что выиграют.

Спортсмены из Калининградской области выходили на ринг в майках с надписью СССР. Так называется новая секция по тайскому боксу в Гусеве.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Аббревиатуру СССР в этом спортивном зале расшифровывают как «Союз Сильных Спортивных Россиян».

В Гусеве тайским боксом начинают заниматься с детского садика. Тренировки проходят под ритмичную музыку.

Автор спортивной методики — известный тренер Владимир Латышев. Воспитанники именитого наставника неоднократно становились чемпионами мира на родине тайского бокса в Бангкоке.

Владимир Латышев, тренер:
— Секреты простые любить детей, любить работу, и желательно тренировать с малолетства. Из ста человек — один мир выиграет.

Осенью этого года Калининградская область впервые будет принимать Чемпионат Европы по К-1. Проведение континентального первенства по тайскому боксу покажет, насколько популярен этот вид единоборств в Янтарном крае.
тайский бокс соревнование
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