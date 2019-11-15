Житель Гусева завоевал пояс чемпиона стран Балтийского моря по тайскому боксу

Дмитрий Иванов, Виталий Хвалей

«Вести Калининград»

Житель Гусева Александр Мельниченко завоевал пояс чемпиона стран Балтийского моря по тайскому боксу. На соревнованиях в Риге выступали представители шести государств.Побед без тренировок не бывает. Обладатель чемпионского пояса стран Балтийского моря Александр Мельниченко завоевал престижный трофей в поединке с фаворитом соревнований из Латвии, который выступал на родном ринге при мощной поддержке трибун.Победа в Риге — хорошее начало пути на профессиональный ринг. Александр занимается под руководством известного наставника Владимира Латышева. Тренер воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, среди которых чемпионы России и Мира по тайскому боксу.Будущие чемпионы тренируются в гусевской школе № 5. Именно в этом зале знаменитый наставник Александр Недвига дал путёвку в жизнь многим военнослужащим спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».Владимир Латышев и его воспитанники считают для себя большой честью заниматься в стенах легендарной секции.Гусев в очередной раз доказал, что богат талантливыми спортсменами.