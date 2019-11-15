Житель Гусева завоевал пояс чемпиона стран Балтийского моря по тайскому боксу

Побед без тренировок не бывает. Обладатель чемпионского пояса стран Балтийского моря Александр Мельниченко завоевал престижный трофей в поединке с фаворитом соревнований из Латвии, который выступал на родном ринге при мощной поддержке трибун.
Александр Мельниченко, обладатель пояса чемпиона стран Балтийского моря по тайскому боксу:
— Конечно, хотелось показать на соревнованиях лучший результат и уложить соперника в первом раунде, но, пришлось работать по-другому и зарабатывать очки.
Победа в Риге — хорошее начало пути на профессиональный ринг. Александр занимается под руководством известного наставника Владимира Латышева. Тренер воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, среди которых чемпионы России и Мира по тайскому боксу.
Иван Озеров, житель Гусева:
— Мы испытываем большую гордость за наших ребят, так держать. Россия, вперёд! Зарабатывать золото и пояса на разных чемпионатах.
Будущие чемпионы тренируются в гусевской школе № 5. Именно в этом зале знаменитый наставник Александр Недвига дал путёвку в жизнь многим военнослужащим спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».
Владимир Латышев и его воспитанники считают для себя большой честью заниматься в стенах легендарной секции.
Гусев в очередной раз доказал, что богат талантливыми спортсменами.
Дмитрий Иванов, Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
«Вести Калининград»