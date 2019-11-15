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Информационный сайт города Гусева

Житель Гусева завоевал пояс чемпиона стран Балтийского моря по тайскому боксу

15 ноября 2019, 18:52
Житель Гусева завоевал пояс чемпиона стран Балтийского моря по тайскому боксу
Житель Гусева Александр Мельниченко завоевал пояс чемпиона стран Балтийского моря по тайскому боксу. На соревнованиях в Риге выступали представители шести государств.

Побед без тренировок не бывает. Обладатель чемпионского пояса стран Балтийского моря Александр Мельниченко завоевал престижный трофей в поединке с фаворитом соревнований из Латвии, который выступал на родном ринге при мощной поддержке трибун.

Александр Мельниченко, обладатель пояса чемпиона стран Балтийского моря по тайскому боксу:
— Конечно, хотелось показать на соревнованиях лучший результат и уложить соперника в первом раунде, но, пришлось работать по-другому и зарабатывать очки.

Победа в Риге — хорошее начало пути на профессиональный ринг. Александр занимается под руководством известного наставника Владимира Латышева. Тренер воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, среди которых чемпионы России и Мира по тайскому боксу.

Иван Озеров, житель Гусева:
— Мы испытываем большую гордость за наших ребят, так держать. Россия, вперёд! Зарабатывать золото и пояса на разных чемпионатах.

Будущие чемпионы тренируются в гусевской школе № 5. Именно в этом зале знаменитый наставник Александр Недвига дал путёвку в жизнь многим военнослужащим спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».

Владимир Латышев и его воспитанники считают для себя большой честью заниматься в стенах легендарной секции.

Гусев в очередной раз доказал, что богат талантливыми спортсменами.

Дмитрий Иванов, Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
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я
# 1я
Красавчик, тренер молодец.
Вчера, 18:58   ЦитироватьОтветить
70
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