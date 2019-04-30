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В Гусеве прошло областное первенство по тайскому боксу среди новичков

30 апреля 2019, 12:50
В Гусеве прошло областное первенство по тайскому боксу среди новичков
28 апреля в городе Гусеве впервые проходило Первенство Калининградской области по тайскому боксу среди новичков, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняло участие более 60 спортсменов из Калининградской области: Спортивная школа города Пионерского, клуб тайского бокса «KING» города Калининграда, клуб тайского бокса «REDFURY» города Озерска и Спортивная школа города Гусева.

Среди почётных гостей на соревнованиях присутствовали: Мастер спорта СССР по боксу, Старший тренер юношеской сборной команды по боксу Калининградской области Михаил Анисимов, обладатель черного пояса 7 дана по тхэквондо, директор Спортивной школы города Гусева Игорь Хон.

С приветственным словом выступили Президент Федерации тайского бокса Калининградской области Алексей Якимов и директор Спортивной школы города Гусева Игорь Хон.

Поблагодарив организаторов соревнований за весомый вклад и помощь в проведении Первенства области, Алексей Якимов вручил благодарственные грамоты от Федерации тайского бокса Калининградской области Игорю Хон, Михаилу Анисимову, Руслану Дудукяну — тренеру по тайскому боксу спортивной школы города Гусева.

Поддержать юных спортсменов пришли их друзья и родители. И следует отметить, что бои были по-настоящему интересными.

От Спортивной школы города Гусева выступило семь спортсменов. Первые места в своей весовой категории завоевали: Артем Донченко, Олеся Дайлида, Валерия Дайлида, Всеволод Шинкарев, Дмитрий Крескин, Артем Федоренко. Второе место завоевал Артур Тонян. Тайским боксом Артур занимается всего два месяца и на первых своих соревнованиях проявил себя настоящим бойцом.

По результатам общекомандного зачета первое место заняла Спортивная школа города Пионерского, второе место Спортивная школа города Гусева и третье место- клуб тайского бокса «RED FURY» города Озерска.

Итоги соревнований были для кого-то приятны и ожидаемы, а для кого — то стали стимулом совершенствования спортивного мастерства.

Остается пожелать ребятам новых побед и достижений.

Приглашаем всех желающих записываться в отделение Тайского бокса на базе Спортивной школы города Гусева!
тайский бокс соревнование
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