18 мая 2019 года в спортивном зале школы № 5 города Гусева состоялся открытый турнир «Спортивной школы города Гусева» по волейболу среди юношей и девушек, посвященный празднованию Дня города. Гусев представляла команда по волейболу спортивной школы под руководством тренера Ольги Симоновой.
В соревнованиях принимали участие команды городов Черняховска, Нестерова и Гусева.
По итогам игр волейболистки Спортивной школы Гусева заняли второе место. Первое досталось Черняховской команде.
Среди юношей Гусев также занял второе место. Первое взяла команда из Черняховска.
Все команды и участники были награждены дипломами!
В Гусеве прошёл открытый турнир по волейболу, посвящённый Дню города
22 мая 2019, 20:59
соревнование волейбол
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