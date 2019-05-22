В Гусеве прошёл открытый турнир по волейболу, посвящённый Дню города

22 мая 2019, 20:59

18 мая 2019 года в спортивном зале школы № 5 города Гусева состоялся открытый турнир «Спортивной школы города Гусева» по волейболу среди юношей и девушек, посвященный празднованию Дня города. Гусев представляла команда по волейболу спортивной школы под руководством тренера Ольги Симоновой.



В соревнованиях принимали участие команды городов Черняховска, Нестерова и Гусева.



По итогам игр волейболистки Спортивной школы Гусева заняли второе место. Первое досталось Черняховской команде.



Среди юношей Гусев также занял второе место. Первое взяла команда из Черняховска.



Все команды и участники были награждены дипломами!

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