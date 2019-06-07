Спортсмены из Калининграда и Гусева вошли в состав сборной России на Европейские игры 2019

7 июня 2019, 10:32

Олимпийский комитет России опубликовал списки атлетов, которые представят нашу страну на вторых Европейских играх в Минске.



Всего заявлено 225 спортсменов из 47 регионов Российской Федерации, причём это как заслуженные и опытные, так и перспективные представители своих дисциплин.



Калининградскую область на престижных международных соревнованиях представят чемпионка мира и Европы по стрельбе из блочного лука Наталья Авдеева из регионального Центра спортивной подготовки сборных команд и воспитанник гусевского баскетбола, экс-игрок сборной Балтийского федерального университета и победитель кубка мира по стритболу среди молодёжи 2018 года Станислав Шаров.



Напомним, что II Европейские игры пройдут в столице Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года. Ожидается участие свыше четырех тысяч спортсменов из 50 государств мира, которые разыграют 200 комплектов наград на двенадцати аренах. Турниры по восьми из 15 видов спорта и 23 дисциплин станут частью квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио.



В первых Европейских играх, проходивших четыре года назад в столице Азербайджана, калининградцы завоевали серебро и бронзу. Вице-чемпионом по вольной борьбе среди соперников массой до 125 кило стал Алексей Шемаров, а третьей среди самбисток массой до 68 кило финишировала Ольга Захарцова.

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