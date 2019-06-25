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Спортсмены из Калининграда и Гусева завоевали два золота Европейских игр

25 июня 2019, 10:16
Спортсмены из Калининграда и Гусева завоевали два золота Европейских игр
Вторые в истории континентальные соревнования по двадцати трём дисциплинам пятнадцати видов спорта проводятся в Белоруссии.

На двенадцати аренах Минска соперничают около четырех тысяч представителей сборных команд 50 государств Европы, в восьми видах спорта разыгрывая лицензии на участие в летних Олимпийских играх 2020 года.

В составе 225 атлетов сборной России выступают два воспитанника калининградского спорта — баскетболист Станислав Шаров из Гусева и лучница Наталья Авдеева из регионального центра спортивной подготовки сборных команд. И оба наших земляка уже завоевали золотые медали в своих дисциплинах.

Первой максимального результата добилась дважды чемпионка мира, заслуженный мастер спорта по стрельбе из блочного лука. Подопечная Заслуженного тренера Казахстана и России Юрия Кривоногова составила тандем с Антоном Булаевым из Челябинской области и в соревновании девяти смешанных пар они заняли первое место. В очных встречах оказавшись точнее пар из Германии, Турции и Нидерландов. С голландцами финал получился тяжёлым — победа была добыта в перестрелке: при счёте 152:152 была назначена дополнительная серия выстрелов, в которой первенствовали россияне с результатом 18:17.

Параллельно стартовал турнир по баскетболу 3×3, в мужской сетке которого на площадке спорткомплекса «Палова арена» сыграли 16 команд. За российский квартет выступил и калининградский победитель молодёжного кубка мира по стритболу прошлого года, ранее игравший за сборную Балтийского федерального университета (на фото — крайний справа). Обыграв итальянцев и украинцев и проиграв французам, российские баскетболисты вышли в плей-офф с первого места и последовательно обыграли чехов, поляков и латышей 20:15, 17:13 и 21:14. Причём воспитанник Юрия Стролиса и Николая Аксиненко в финале набрал четыре очка из 32 заработанных им на этом турнире, забив решающий мяч в корзину при счёте 20:14 за 9 секунд до конца решающей встречи.

Отметим, что соревнования лучников продолжаются и решающие матчи индивидуального разряда пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе Олимпийский 26 июня, а завершатся Европейские игры ещё через четыре дня.

Напомним, что в первых Европейских играх, проходивших четыре года назад в столице Азербайджана, калининградцы завоевали серебро и бронзу. Вице-чемпионом по вольной борьбе среди соперников массой до 125 кило стал Алексей Шемаров, а третьей среди самбисток массой до 68 кило финишировала Ольга Захарцова.
баскетбол соревнование
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