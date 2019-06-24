/ / / Шеленков Юрий Викторович — главный селекционер ФК Динамо (Москва)

24 июня 2019, 19:06

Владимир Летягин

Одним из футболистов, которые играли в 2005 году в гусевском клубе «Смена-эдиль», когда они взяли кубок области, был Шеленков Юрий Викторович.Юрий Викторович был довольно известен в нашем крае. Он играл в футбольном клубе «Балтика» во втором дивизионе Чемпионата России, а в 70-х годах XX века за «Балтику» играл его отец.Также Юрий Викторович не без успеха играл в составе футбольных клубов Латвии, Литвы, Узбекистана и Чехии. Одна из команд, в которой он играл, выиграла чемпионат Латвии. Также другие команды с его участием становились призерами первенств Литвы и Узбекистана.В России кроме игр за «Балтику» и гусевского клуба Юрий Викторович успешно играл за команду «Амкар» из Перми. В его составе он выиграл ФНЛ. Также Юрий Викторович играл за футбольные клубы «Енисей» из Красноярская, «Спартак» из Нальчика, «Черноморец» из Новороссийска и другие.После завершения карьеры футболиста Юрий Викторович возглавил футбольные клубы «Таурас» из Литвы и «Даугава» из Латвии.В 2015 году Юрий Викторович руководил Федерацией футбола Калининградской области. Сейчас он возглавляет селекционный отдел московского футбольного клуба «Динамо».