/ / / «Результаты порадовали всех»: гусевские спортсмены приняли участие в Голдапском кроссе

Программа соревнований охватывает все возрастные категории, от детского сада до ветеранов. Профессиональная организация, подготовка, высокий уровень спортсменов и очень приятная атмосфера западают в память всем участникам и болельщикам, что это мероприятие набирает популярность. В нем приняли участие спортсмены из четырёх стран: Литвы, России, Беларуси и разных городов Польши.
Наши спортсмены из легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» регулярно посещают это мероприятие. В составе команды юные спортсмены Никита Конкин и опытная бегунья, победительница прошлого года Анна Гейт. Более взрослые и не менее опытные бегуны Владислав Петров, Евгений Свиб и Елизавета Погуда, победительница пробега Гусев Гольдап. И, конечно, наши ветераны: Пётр Будник, Виктор Муравьёв, Владимир Орешко, Екатерина Князева и Ирина Миронова.
Бег удался и результаты порадовали всех, хотя для этого пришлось сделать много усилий, так как конкуренция была очень сильной. И победа юной Анны Гейт на дистанции 1000 метров приободрила всех. Она с большим отрывом закончила бег первой.
И вот старт главного бега. Дистанция 7,2 км по мокрым тропинкам леса. Два круга, подъёмы, спуски, повороты, сложная трасса бега. Но стремление победить придавало всем сил. Елизавета Погуда — первая в абсолюте. Ирина Миронова стала первой в категории. Владислав Петров. Евгений Свиб и Владимир Орешко вторые места в категориях, Пётр Будник занял третье место, на несколько секунд опередив Виктора Муравьёва.
Все участники нашей российской команды с гордостью получали свои награды. Приобрели массу впечатлений от мероприятия, новый опыт для дальнейших стартов.
Владимир Орешко,
председатель легкоатлетического клуба «Бег и здоровье»
председатель легкоатлетического клуба «Бег и здоровье»