/ / / «Результаты порадовали всех»: гусевские спортсмены приняли участие в Голдапском кроссе

Владимир Орешко,

председатель легкоатлетического клуба «Бег и здоровье»

Кросс Голдапски пользуется большой популярностью среди бегунов и любителей активного отдыха. Это одно из больших соревнований в северо-восточной Польше, которые проводятся в Лесу Kumiecie в городе Голдап.Программа соревнований охватывает все возрастные категории, от детского сада до ветеранов. Профессиональная организация, подготовка, высокий уровень спортсменов и очень приятная атмосфера западают в память всем участникам и болельщикам, что это мероприятие набирает популярность. В нем приняли участие спортсмены из четырёх стран: Литвы, России, Беларуси и разных городов Польши.Наши спортсмены из легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» регулярно посещают это мероприятие. В составе команды юные спортсмены Никита Конкин и опытная бегунья, победительница прошлого года Анна Гейт. Более взрослые и не менее опытные бегуны Владислав Петров, Евгений Свиб и Елизавета Погуда, победительница пробега Гусев Гольдап. И, конечно, наши ветераны: Пётр Будник, Виктор Муравьёв, Владимир Орешко, Екатерина Князева и Ирина Миронова.Бег удался и результаты порадовали всех, хотя для этого пришлось сделать много усилий, так как конкуренция была очень сильной. И победа юной Анны Гейт на дистанции 1000 метров приободрила всех. Она с большим отрывом закончила бег первой.И вот старт главного бега. Дистанция 7,2 км по мокрым тропинкам леса. Два круга, подъёмы, спуски, повороты, сложная трасса бега. Но стремление победить придавало всем сил. Елизавета Погуда — первая в абсолюте. Ирина Миронова стала первой в категории. Владислав Петров. Евгений Свиб и Владимир Орешко вторые места в категориях, Пётр Будник занял третье место, на несколько секунд опередив Виктора Муравьёва.Все участники нашей российской команды с гордостью получали свои награды. Приобрели массу впечатлений от мероприятия, новый опыт для дальнейших стартов.