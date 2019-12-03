В Калининградской области стартовал чемпионат региона по баскетболу. Первые игры состоялись в Гусеве. Какая из команд оказалась самой результативной, кто в этом сезоне будет претендовать на награды.
«Кёнигбаскет» демонстрирует превосходство во всех компонентах игры перед соперниками из Светлого. Результат на табло — троекратное превосходство к середине встречи. «Надежда» не сдаётся, но на последнем рубеже приходится нарушать правила. Евгений Повалюхин штрафные пробивает точно. Итог — 103:50 в пользу калининградцев.
Евгений Повалюхин, игрок команды «Кёнигбаскет»:
— Будем биться за медали, я думаю, у нас получится.
«Эдиль» из Гусева в этом чемпионате может похвастаться крепким составом, который, по мнению многих любителей баскетбола, должен бороться за золото.
Юрий Стролис, тренер команды «Эдиль» Гусев:
— Они умеют играть, зачем им лишние слова.
Павел Савоськов, игрок команды «Молодёжка»:
— Если они вот так пасы давать будут, то мы их выиграем. А если выиграем, то дальше пойдём. Главное разыграться.
«Молодёжка» — это новое имя команды, которая в прошлом сезоне защищала честь Гурьевска. Название —изменилось, наставник — прежний.
Константин Либерман, тренер команды «Молодёжка»:
— У нас от 20-ти до 45-ти, это значит, мы молоды душой и готовы играть в баскетбол всю жизнь.
При равной реализации моментов со средней и дальней дистанции «Молодёжка» уступает «Эдиль» на подборах. У щита надёжно играет Алексей Яцентюк. Глеб Фадеева радует гусевских болельщиков диагональными передачами через всю площадку.
К Бойцову ближе, если он ещё попадает две трёхи, я возьму таймаут тогда.
«Молодёжка» пробует разные тактические схемы, но «Эдиль» удерживает победную разницу в 7 очков. Предстоящие игры Чемпионата простыми не будут, по оценкам специалистов, в этом сезоне практически все команды имеют равные по силам составы.
В Калининградской области стартовал чемпионат по баскетболу
3 декабря 2019, 11:18