Главная / Новости / Спорт / Сегодня состоялся легкоатлетический пробег, посвящённый годовщине штурма Гумбиннена
Информационный сайт города Гусева

Сегодня состоялся легкоатлетический пробег, посвящённый годовщине штурма Гумбиннена

18 января 2020, 19:51
Сегодня состоялся легкоатлетический пробег, посвящённый годовщине штурма Гумбиннена
Сегодня в полдень от мемориального комплекса в поселке Ольховатка в сторону Гусева стартовал 33-й традиционный пробег в память о тех, кто зимой 1945 года штурмовал неприступную немецкую цитадель Восточной Пруссии — город Гумбиннен. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

На старт вышли почти 100 легкоатлетов, приехавших в Гусев, чтобы в 75-ую годовщину отдать дань солдатам и офицерам, которые ценой жизни подарили мирную жизнь не только жителям России, но и всей Европе.

Несмотря на то, что погода сегодня благоволила бегунам, нового рекорда трассы установлено не было. Министр образования Правительства Калининградской области Светлана Трусенева, депутат областного парламента Александр Богданов, глава администрации Александр Китаев и заместитель председателя окружного Совета депутатов Владимир Логвинович наградили победителей во всех номинациях.
Другие новости по теме
Гусевские спортсмены привезли большой кубок с пробега «VI Олецкая тринадцатка»Гусевские спортсмены привезли большой кубок с пробега «VI Олецкая тринадцатка»68 спортсменов приняло участие пробеге «Ольховатка - Гусев», посвященном годовщине штурма Гумбиннена68 спортсменов приняло участие пробеге «Ольховатка - Гусев», посвященном годовщине штурма Гумбиннена20 января пройдёт легкоатлетический пробег посвященный 68-й годовщине штурма Гумбиннена20 января пройдёт легкоатлетический пробег посвященный 68-й годовщине штурма Гумбиннена21 января пройдёт легкоатлетический пробег посвященный годовщине штурма Гумбиннена21 января пройдёт легкоатлетический пробег посвященный годовщине штурма Гумбиннена
Е
# 1ЕвГен
А почему ж победителей не написали? Не представители власти же Бегали.. 
Вчера, 20:06   ЦитироватьОтветить
30
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико