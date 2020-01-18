Сегодня в полдень от мемориального комплекса в поселке Ольховатка в сторону Гусева стартовал 33-й традиционный пробег в память о тех, кто зимой 1945 года штурмовал неприступную немецкую цитадель Восточной Пруссии — город Гумбиннен. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
На старт вышли почти 100 легкоатлетов, приехавших в Гусев, чтобы в 75-ую годовщину отдать дань солдатам и офицерам, которые ценой жизни подарили мирную жизнь не только жителям России, но и всей Европе.
Несмотря на то, что погода сегодня благоволила бегунам, нового рекорда трассы установлено не было. Министр образования Правительства Калининградской области Светлана Трусенева, депутат областного парламента Александр Богданов, глава администрации Александр Китаев и заместитель председателя окружного Совета депутатов Владимир Логвинович наградили победителей во всех номинациях.
Сегодня состоялся легкоатлетический пробег, посвящённый годовщине штурма Гумбиннена
18 января 2020, 19:51