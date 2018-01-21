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68 спортсменов приняло участие пробеге «Ольховатка - Гусев», посвященном годовщине штурма Гумбиннена

21 январь 2018, 15:06
68 спортсменов приняло участие пробеге «Ольховатка - Гусев», посвященном годовщине штурма Гумбиннена
Сегодня в поселке Ольховатка Гусевского городского округа возле Братской могилы советских воинов, погибших в январе 1945 г. состоялся митинг, посвященный 73-й годовщине штурма Гумбиннена. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

На мероприятии присутствовали глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава Гусевского городского округа-председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, участник ВОВ, председатель городского Совета ветеранов войны Сергей Семенихин, заместитель командира войсковой части 90151 по работе с личным составом полковник Валерий Рыжак и заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Скороходов.

Открыл митинг глава администрации Евгений Михайлов: «73 года назад в жестокой схватке с фашистами штурмом был взят важный в стратегическом плане город Гумбиннен – ныне наш родной город Гусев. Жива у гусевцев благодарная память о подвиге наших отцов и дедов, участвующих в тех событиях. Наш поклон земляку – участнику штурма Гумбиннена Григорию Титовичу Должикову».

Собравшиеся почтили память защитников родной земли минутой молчания и воины Гусевского гарнизона возложили гирлянду к Мемориальному комплексу, где захоронено 1805 советских воинов. После чего все участники мероприятия также возложили цветы к подножию памятника.

Традиционно в этот день был дан старт XXXI легкоатлетическому пробегу, посвященному 73-й годовщине штурма Гумбиннена. В этом году преодолеть дистанцию в 12 км 900 м приехали 68 спортсменов из г. Гусева, Гусевского района, г. Калининграда, г. Черняховска, г. Озерска, г. Нестерова, г. Пионерска, и г. Череповец.
Теги: пробег митинг
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