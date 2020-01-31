Очередные победы воспитанников Спортивной школы 31 января 2020, 12:35

11 и 12 января 2020 года в городе Ярославле прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике, в котором приняло участие 300 спортсменов, в том числе воспитанницы «Спортивной школы города Гусева» под руководством Александра Лукьянова: Ирина Нащёкина и Александра Степанайтите. Соревнования носили лично-командный формат.



Гусевские спортсменки проявили настоящий мужественный стойкий спортивный характер и составили очень серьёзную конкуренцию участникам соревнований.



В финале 13-летняя Ирина Нащёкина на дистанции бег 60 м заняла 1-е место и показала лучший результат (7,89) в своей подгруппе девушки до 18 лет (2003–2004 гг. р.). Этот результат выше, чем у победителей юниорского забега в подгруппе девушки до 20 лет (7,95) и в подгруппе девушки до 23 лет (7,91).



Ирина также приняла участие на дистанции бег 200 м. В финал она вышла со вторым временем (26,15). В финале Ира бежала по 4-й дорожке (для неё не удобной), и на выходе со второго виража произошёл занос, за счёт которого девушка потеряла несколько десятых долей секунд. В итоге она заняла 2-е место с результатом (25,91).



Хорошо выступила и вторая наша спортсменка Александра Степанайтите. На дистанции в беге 3000 м на последнем круге, она ещё за 30 м была третья, но на финише упустила рывок соперницы и в результате показала четвертый результат (10.53,46).



18-19 и 24–25 января 2020 года воспитанницы спортивной школы города Гусева также испытали свои силы на Чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга по лёгкой атлетике, который проходил в лучшем манеже России — СК «Легкоатлетический манеж». Александра Степанайтите рвалась в бой, и на дистанции бег 800 м среди юниоров до 20 лет бежала в четвертом забеге, показав отличное время (2.24,08), которое соответствует 1-му спортивному разряду. Это личный рекорд нашей спортсменки. В общем итоге Александра заняла 12 место из 25 участниц.



Вдохновленная успехами своей подруги, Ирина Нащёкина проявила себя на дистанции бег 200 м. Судейская коллегия учла отличные результаты Ирины на этой дистанции и разрешила участвовать в соревновании взрослой возрастной группы. Перед Ирой стояла задача улучшить свой личный результат. Но случилось то, чего никто не ожидал: Ирина Нащёкина не только улучшила свой результат (25,85), но заняла в предварительных забегах 6 место и вышла в финал! К сожалению, после финиша спортсменка снялась с соревнований по рекомендации врачей из-за подозрений на травму, оставив за собой 6-е место.



Поздравляем талантливых гусевских спортсменок! Желаем и в дальнейшем достигать спортивных вершин, радовать тренеров и родных!