Гусевские легкоатлеты взяли семь первых мест на областных соревнованиях в Калининграде 11 февраля 2020, 14:34

4 и 5 февраля во дворце спорта «Юность» в городе Калининграде воспитанники Спортивной школы города Гусева приняли участие в Первенстве Калининградской области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет.



Соревнования носили личный формат, участвовали 200 спортсменов из городов: Светлый, Советск, Черняховск, Калининград и Гусев.



Команда спортивной школы заняла семь первых мест!



Отлично выступила Ирина Нащёкина, победив на дистанциях бег: 60 м (7.93) и 200 м (25,85) и повторила свой личный рекорд. Также показал отличную технику и одержал победу Константин Башара на дистанциях: бег 1500 м (4.41,20) и бег 3000 м (10.19,40). Прекрасно выступила одна из самых юных участниц соревнований в категории девушки 2005–2006 гг. р., — Карина Пономарева. Карина выиграла дистанции: бег 1500 м (5.25,72) и бег 3000 м (12.00,78). Оправдал ожидания тренера команды Александра Лукьянова — Георгий Наумов. Георгий с большим преимуществом победил на дистанции бег 800 м (2.18,46), установил личный рекорд и выполнил 3-ий спортивный разряд.



Также тренер Александр Александрович отмечает достижения самой юной участницы соревнований от гусевской команды — Софии Степановой. София показала очень высокий результат в беге на 60 м (8,99) и на 200 м (30,90). Воспитанники Спортивной школы Владислав Голубев, Ксения Плотникова, Валерия Холод, Александра Степанайтите хорошо выступили, улучшили свои результаты.



По завершению соревнований тренер Александр Лукьянов принимал искренние и горячие поздравления со спортивным успехом своего воспитанника — Александра Водичева. Александр установил рекорд по Калиниградской области на дистанции бег 3000 м с результатом 34,37.



Поздравляем тренера и его команду с отличными результатами! Желаем здоровья, успехов и дальнейших спортивных достижений!