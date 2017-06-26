Воспитанники ДЮСШ приняли участие в Чемпионате Калининградской области по легкой атлетике

26 июнь 2017, 11:44

22 и 23 июня 2017 года в Калининграде проходил Чемпионат Калининградской области по легкой атлетике. Призерами соревнований стали следующие учащихся МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ»:



Ермакова Анастасия (МОУ «СОШ №1») на дистанции 400м заняла I место с результатом 1`01,30`` и так же I место на дистанции 800м (2`25,89``).



Сорокина Арина (МОУ «СОШ №1») стала первой на дистанции 1500м (5`16,22``) и на дистанции 5000м заняла I место (20`21,30``).



Остальные воспитанники установили личные рекорды: Шкандевич Дмитрий на дистанции 200м (25,25``), Егорычева Елизавета на дистанции 200м (27,85``), Ниязов Роман на дистанции 800м (2`07,89``) и Карабанов Кирилл показал результат 2`12,05`` на дистанции 800м.



Водичев Александр показал лучшие результаты в полуфинальных забегах на 100м и 200м, но в финальных забегах не участвовал, т.к. готовится к Первенству России.

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