На городском стадионе прошло Открытое первенство по уличному волейболу среди мужских команд
30 июнь 2017, 11:44
26 июня в городе Гусеве на площадке ГМКСУ «Стадион» состоялось Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по уличному волейболу среди мужских команд, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.Теги: волейбол соревнование стадион
Участие в соревнованиях приняли три команды города Гусева: «Вымпел», «Огоньки», «VP».
Командные места распределились в следующем порядке:
1 место – «Вымпел»
2 место – «Огоньки»
3 место – «VP»
Участие в соревнованиях приняли три команды города Гусева: «Вымпел», «Огоньки», «VP».
Командные места распределились в следующем порядке:
1 место – «Вымпел»
2 место – «Огоньки»
3 место – «VP»
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