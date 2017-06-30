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На городском стадионе прошло Открытое первенство по уличному волейболу среди мужских команд

30 июнь 2017, 11:44
На городском стадионе прошло Открытое первенство по уличному волейболу среди мужских команд
26 июня в городе Гусеве на площадке ГМКСУ «Стадион» состоялось Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по уличному волейболу среди мужских команд, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Участие в соревнованиях приняли три команды города Гусева: «Вымпел», «Огоньки», «VP».

Командные места распределились в следующем порядке:
1 место – «Вымпел»
2 место – «Огоньки»
3 место – «VP»
Теги: волейбол соревнование стадион
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Волейболист
# 1Волейболист
В почему - ОТКРЫТОЕ, если кроме Гусевских команд более никого и не приглашали? Опять - старая песня: сами сыграли, сами раздали. Организаторы, в следующий раз так и обозначайте: Первенство МО "ГГО"
Сегодня, 14:14   ЦитироватьОтветить0

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