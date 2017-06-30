На городском стадионе прошло Открытое первенство по уличному волейболу среди мужских команд

30 июнь 2017, 11:44

26 июня в городе Гусеве на площадке ГМКСУ «Стадион» состоялось Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по уличному волейболу среди мужских команд, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.



Участие в соревнованиях приняли три команды города Гусева: «Вымпел», «Огоньки», «VP».



Командные места распределились в следующем порядке:

1 место – «Вымпел»

2 место – «Огоньки»

3 место – «VP»

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