7 июль 2017, 17:10

26 августа пройдёт международный легкоатлетический пробег Гусев – Голдап. К участию в соревнованиях допускаются лица достигшие 18-летнего возраста, и с документами, которые дают право въезда на территорию Республики Польша.Регистрация участников соревнований будет проходить в ФОКе с 12.00 до 13.45, в 14.00 - сбор участников. В 14.05 на «Аллее Славы» пройдёт церемония открытия и в 14.30 - почетный старт. Строгий старт в 16.00 в районе пос. Ольховатка.Дистанция трассы составляет 21 097 км.. На дистанции будет осуществляться дополнительное питание участников. С Российских спортсменов на польской стороне после завершения дистанции будет взиматься вступительный взнос в размере 20 злотых.Участники соревнований, занявшие 1-10 места в абсолютной категории у женщин и мужчин раздельно, будут награждены грамотами, денежными и ценными призами, спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой возрастной категории, будут награждены грамотами, памятными призами. Также будут дополнительные призы на кубок Губернатора. Каждый участник пробега будет награждён памятной медалью и дипломом.