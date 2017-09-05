Центр раннего развития
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Сегодня в Маяковской школе был открыт после капитального ремонта спортивный зал

5 сентябрь 2017, 19:50
Сегодня в Маяковской школе был открыт после капитального ремонта спортивный зал
Сегодня в Маяковской школе был открыт после капитального ремонта спортивный зал. Об этом пишет пресс-секретарь городской администрации на своей странице в «Facebook».

На открытии присутствовали врио министра образования правительства Калининградской области Светлана Трусенева и глава МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов.

Торжественная церемония завершилась баскетбольным матчем между школьниками старших классов и командой администрации округа. И если бы не трех-очковый бросок капитана команды из администрации Евгения Михайлова, то чиновники могли бы проиграть. Как говорится опыт есть опыт. Дело в том, что Евгений Михайлов в школьные годы играл за сборную команду города Гусева.
Теги: спортзал Евгений Михайлов
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Волейболист
# 1Волейболист
ооо "исправились" Нелечка и Женечка после комментария в соседней теме про детскую площадку.. Как же любит показуху наша администрация.
Вчера, 20:14   ЦитироватьОтветить2

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