Сегодня в Маяковской школе был открыт после капитального ремонта спортивный зал
5 сентябрь 2017, 19:50
Сегодня в Маяковской школе был открыт после капитального ремонта спортивный зал. Об этом пишет пресс-секретарь городской администрации на своей странице в «Facebook».спортзал Евгений Михайлов
На открытии присутствовали врио министра образования правительства Калининградской области Светлана Трусенева и глава МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов.
Торжественная церемония завершилась баскетбольным матчем между школьниками старших классов и командой администрации округа. И если бы не трех-очковый бросок капитана команды из администрации Евгения Михайлова, то чиновники могли бы проиграть. Как говорится опыт есть опыт. Дело в том, что Евгений Михайлов в школьные годы играл за сборную команду города Гусева.
На открытии присутствовали врио министра образования правительства Калининградской области Светлана Трусенева и глава МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов.
Торжественная церемония завершилась баскетбольным матчем между школьниками старших классов и командой администрации округа. И если бы не трех-очковый бросок капитана команды из администрации Евгения Михайлова, то чиновники могли бы проиграть. Как говорится опыт есть опыт. Дело в том, что Евгений Михайлов в школьные годы играл за сборную команду города Гусева.
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