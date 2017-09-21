Центр раннего развития
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Подведены итоги спартакиады школьников прошлого учебного года, и дан старт нынешнему

21 сентябрь 2017, 20:04
Подведены итоги спартакиады школьников прошлого учебного года, и дан старт нынешнему
Сегодня, 21 сентября, в спортивном зале МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» состоялась торжественная церемония подведения итогов Спартакиады школьников 2016-2017 учебного года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Открытием церемонии стал парад победителей и призеров муниципального этапа приоритетных соревнований среди общеобразовательных организаций России - Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры».

После показательных выступлений чемпионов международной школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» - команды девушек средней школы №5, началась церемония награждения призеров муниципального этапа областной Спартакиады 2016-2017 учебного года.

Поздравить учеников за их достижения пришли и.о. начальника управления образования Тамара Бутрим, начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева, депутат окружного Совета депутатов Лариса Бесшапочникова.
Призовые места распределились следующим образом:

1 место муниципального этапа областной Спартакиады «Президентские спортивные игры» среди сельских школ – команда Калининской средней школы

1 место Спартакиады «Президентские спортивные игры» среди городских школ муниципалитета – команда школы № 1 им. С.И. Гусева.

2 место муниципального этапа областной Спартакиады «Президентские спортивные игры» среди сельских школ – команда средней школы в п.Маяковское.

2 место Спартакиады «Президентские спортивные игры» среди городских школ муниципалитета -команда учащихся средней школы № 3.

3 место областной Спартакиады «Президентские спортивные игры» среди сельских школ -команда средней школы в п. Михайлово.

3 место муниципального этапа областной Спартакиады «Президентские спортивные игры» среди городских школ награждается команда учащихся - средней школы № 5.

Также состоялась торжественная церемония открытия Спартакиады школьников 2017-2018 учебного года. Участники соревнований Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» 2017-2018 учебного года дали торжественную клятву в знак солидарности с международным спортивным движением.
Теги: школа соревнование спортакиада
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